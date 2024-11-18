Первый мужчина, которому трансплантировали лицо и руки, объявил о свадьбе: фото жениха и невесты

Мужчина, перенесший первую в мире успешную трансплантацию лица и рук, объявил о помолвке.

Шесть лет назад жизнь Джо ДиМео изменилась навсегда, когда он уснул за рулем своего Dodge Challenger после окончания ночной смены в июле в 2018 году, в результате чего его автомобиль врезался в бордюр и впоследствии загорелся.

К счастью, двое находившихся рядом героических людей смогли спасти ДиМео из автомобиля, но он остался с травмами, изменившими его жизнь в результате аварии.

Джо ДиМео до аварии / Фото: mirror.co.uk

ДиМео получил ожоги третьей степени 80 процентов тела и был введен в состояние медикаментозной комы, после чего ему ампутировали кончики пальцев и сделали более 20 реконструктивных операций.

Джо ДиМео до аварии / Фото: mirror.co.uk

Однако его путь был далек от завершения, ведь в августе в 2020 году 26-летний парень стал первым человеком, успешно пережившим трансплантацию лица и двойной кисти руки. Операция длилась около 23 часов, а ее успеваемость составляла всего шесть процентов. С этого момента его операция считается важной вехой в медицине.

Джо ДиМео / Фото: mirror.co.uk

Прошло четыре года, и ДиМео сосредоточился на восстановлении своей жизни, а также на поиске любви с Джессикой Коби. Коби разыскала его в Интернете и вскоре пара связалась через Instagram, найдя общий язык в любви к собакам.

Джо ДиМео и Джессика Коби / Фото: instagram.com/joeroydimeo

Когда их отношения переросли из платонических в романтические, 33-летняя девушка переехала поближе к дому ДиМео в Нью-Джерси. С тех пор их отношения становились все крепче, а недавно ДиМео объявил о помолвке пары в Интернете.

Делясь фотографией себя и Коби вместе с их собаками породы бостон-терьер в социальных сетях, он подписал изображение "Великие события произойдут 5 декабря", а также эмодзы жениха и невесты. На фото также видно, что Коби носит кольцо.

Джо ДиМео и Джессика Коби / Фото: instagram.com/joeroydimeo

Джо ДиМео и Джессика Коби / Фото: instagram.com/jessicakoby

Со своей стороны, Коби поделилась видеозаписью предложения руки и сердца на собственном аккаунте в Instagram, на котором видно, как он становится на одно колено во время прогулки на улице.

Джо ДиМео и Джессика Коби / Фото: instagram.com/jessicakoby

Джо ДиМео и Джессика Коби / Фото: instagram.com/jessicakoby

Ранее Коби уже говорила о своей любви к ДиМео, показывая, что ей нравится, какой он "нежный, добрый и мужественный".

"Он достаточно тихий парень. Он очень хорошо осведомлен, и с кем-то, с кем он разговаривает, он может поддержать разговор. Мне очень нравится это в нем, потому что я думаю, что тот, кто образован и хорошо говорит, очень привлекателен. Я люблю Джо внутри и снаружи, потому что он забавный парень, он знает, чего хочет в жизни и очень зрелый для своего возраста", — описала любимого Джессика в интервью Daily Star.

Джо ДиМео и Джессика Коби / Фото: instagram.com/joeroydimeo

Напомним, сестра впервые увидела лицо родного брата после его смерти – его пересадили другому мужчине. Операция состоялась в 2012 году, а встреча – в 2015-м.

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