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Первый мужчина, которому трансплантировали лицо, показал фото сказочной свадьбы

Первый мужчина, которому трансплантировали лицо, показал фото сказочной свадьбы

Первый мужчина, которому трансплантировали лицо, показал фото сказочной свадьбы

Свадьба Джо ДиМео и Джессики Коби / Фото: instagram.com/joeroydimeo

Возлюбленная Джо ДиМео поделилась подробностями праздника.

Американец, перенесший первую в мире успешную трансплантацию лица и рук Джо ДиМео, поделился первыми кадрами со своей романтической свадебной церемонии.

В 2018 году жизнь мужчины изменилась навсегда, когда он заснул за рулем своего автомобиля, возвращаясь домой после ночной смены на работе. Его машина столкнулась с бордюром и, опрокинувшись, загорелась. ДиМео был спасен из аварии случайными прохожими, но получил сильные ожоги 80 процентов тела.

Через два года после аварии ДиМео перенес изнурительную операцию, продолжавшуюся 23 часа и в которой участвовали более 140 врачей, став первым человеком в мире, которому успешно пересадили лицо и двойную кисть руки.

После операции прошло почти пять лет, и с тех пор ДиМео сосредоточился на восстановлении своей жизни, создании большого количества поклонников в Интернете, а также на любви с 34-летней медсестрой Джессикой Коби.

Теперь пара официально стала мужем и женой, и ДиМео опубликовал в Instagram трогательную серию фотографий, сделанных во время церемонии на набережной Гавайских островов.

Свадьба Джо ДиМео и Джессики Коби / Фото: instagram.com/joeroydimeo / ©
Свадьба Джо ДиМео и Джессики Коби / Фото: instagram.com/joeroydimeo

"Вступили в супружескую жизнь", — подписал он пост.

Свадьба Джо ДиМео и Джессики Коби / Фото: instagram.com/joeroydimeo / ©
Свадьба Джо ДиМео и Джессики Коби / Фото: instagram.com/joeroydimeo

Подписчики были в восторге от новости и поделились своими пожеланиями паре в комментариях: "Такая прекрасная история любви. Будьте счастливы всю жизнь", "Хорошие новости. Желаю вам долгих лет счастья и множество собак".

Пара выбрала гавайскую церемонию, содержащую обмен кольцами, танцы и игру на традиционном инструменте "пу".

Свадьба Джо ДиМео и Джессики Коби / Фото: instagram.com/joeroydimeo / ©
Свадьба Джо ДиМео и Джессики Коби / Фото: instagram.com/joeroydimeo

Говоря о своей свадьбе в недавнем интервью изданию PEOPLE, Коби рассказала, что они поженились в декабре.

"Мы хотели свадьбу на закате, чтобы солнце не слишком сильно жгло на Джо", — пояснила она. "Это было очень хорошо. Приятный ветерок, только он и я".

Свадьба Джо ДиМео и Джессики Коби / Фото: instagram.com/joeroydimeo / ©
Свадьба Джо ДиМео и Джессики Коби / Фото: instagram.com/joeroydimeo

Роман между парой расцвел после того, как Коби натолкнулась на историю ДиМео в Интернете и была вдохновлена его силой и стойкостью. Пара быстро сблизилась через общую любовь к собакам, прежде чем Коби переехала через всю страну, чтобы быть поближе к нему.

Говоря о решении поделиться своей жизнью в Интернете, Коби добавила, что посредством своей платформы они стремятся мотивировать людей.

"В этом есть много разных аспектов: Джо мотивирует людей продолжать, несмотря на проблемы со здоровьем", — говорит она. "С другой стороны, мы, как пара, мотивируем людей, которые могут иметь инвалидность или иначе выглядеть, что вы все еще можете найти кого-то".

Напомним, после новости о помолвке пару жестоко затравили в Сети хейтеры. Джессика, которую окрестили охотницей за деньгами, ответила на злостные комментарии.

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