Первый мужчина, которому трансплантировали лицо, показал себя до аварии и рассказал о доноре (фото)

Первый человек, которому удалось успешно пересадить лицо и две руки, рассказал о своей жизни.

Как пишет mirror.co.uk, 24-летний Джо ДиМео получил ожоги третьей степени 80 процентов тела и ему ампутировали кончики пальцев после того, как его Dodge Challenger разбился и загорелся в июле в 2018 году.

Он перенес 20 реконструктивных пластических операций и пересадку кожи, прежде чем в августе в 2020 году провел 23 часа, сделав новаторскую операцию.

Теперь он впервые раскрыл подробности о своем доноре лица — 48-летнем мужчине, пострадавшем от инсульта.

Джо ДиМео после пересадки лица / Фото: mirror.co.uk

Джо из Нью-Джерси сказал: "Было не удивительно иметь лицо человека почти вдвое старше меня, потому что я был полностью готов начать свою жизнь заново. Вот кто я сейчас и я довольно быстро с этим смирился. Когда я сгорел, я не искал любовь, но я всегда был уверен, что рано или поздно это произойдет, потому что внутри я такой же. Ничего не изменилось, кроме моей кожи", — отметил мужчина.

Несчастный случай с Джо произошел, когда он заснул за рулем по дороге домой после ночной смены в лаборатории тестирования продуктов питания в июле в 2018 году в Хиллсайде, штат Нью-Джерси.

Он сказал: "Моя машина повернула с обочины, врезалась в бордюр, несколько раз перевернулась, а потом вспыхнула. У меня был мод, царапавший бордюр, вызывая искру, а потом треснул масляный поддон от удара, а потом просто возникло пламя. Я сгорел на 80%. Мне пришлось ампутировать кончики пальцев до второго сустава, а потом наложить швы на веки, потому что они были обожжены. Я был готов к трансплантации, когда мне ее предложили. Я не хотел жить так, как жил".

Джо получил лицо 48-летнего донора / Фото: mirror.co.uk

Требовалась команда из 140 хирургов, медсестер и вспомогательного персонала больницы в Нью-Йорке, чтобы в августе в 2020 году провести новаторскую операцию, которая до этого осуществлялась всего дважды.

"Мой донор был 48-летним жертвой инсульта из Делавера, умершего за два дня до моей операции", — сказал он. "Это буквально все, что я знаю, потому что врачи отказались мне что-то говорить. У меня никогда не было контактов ни с его семьей, ни с друзьями, ни с кем-то, кто знал его. Я сказал своему врачу, что предпочел бы женское лицо, чтобы мне не приходилось все время бриться! Они взяли кожу, а затем мышцы, сухожилия, нервы и все маленькие вены, которые прикреплены, чтобы заставить кровь течь к коже. Это было действительно интенсивно, когда я пришел в себя. Как только я проснулся, на меня сразу же навалились медсестры и эрготерапевты. Это было слишком сложно", — поделился он.

Джо ДиМео до аварии / Фото: mirror.co.uk

Джо говорит, что это "странно" быть более независимым, а также рассказал, что товарищ, переживший ожоги, сказал ему, что услышав его историю, он не покончил с собой.

Джо до аварии / Фото: mirror.co.uk

"После операции я был как на 0 процентов – я действительно ничего не мог сделать. Сейчас я чувствую себя на 50%. Я могу готовить, убирать, стирать, и я могу лучше пользоваться телефоном. Я снова могу управлять машиной. Я просто езжу на Subaru Crosstrek моей девушки. У меня пока нет своей машины. Я действительно не думал, что смогу мотивировать людей, пока кто-то не написал мне в личные сообщения: "Вы спасли меня от самоубийства". У меня было несколько обожженных людей, которые спрашивали меня, как справиться. Я просто говорю им, чтобы они просто продолжали вести себя так, как вы всегда вели себя", — поделился он.

Джо ДиМео до аварии / Фото: mirror.co.uk

Сейчас Джо принимает по 15 таблеток в день. Основные три просто предотвращают отторжение его трансплантатов, а остальные — электролиты.

Также ДиМео рассказал, как обрел любовь с 32-летней медсестрой Джессикой Коби. Пара встретилась после того, как женщина отправила ему сообщение в Instagram два года назад, когда она прочла о его истории.

Джо и Джессика / Фото: mirror.co.uk

Отношения Джо и Джессики расцвели, когда их связала всеобщая любовь к собакам породы бостон-терьер, и теперь у них есть Бастер и Киркленд.

"Он достаточно тихий парень. Он очень хорошо осведомлен, и с кем-то, с кем он разговаривает, он может поддержать разговор. Мне очень нравится это в нем, потому что я думаю, что тот, кто образован и хорошо говорит, очень привлекателен. Я люблю Джо внутри и снаружи, потому что он забавный парень, он знает, чего хочет в жизни и очень зрелый для своего возраста", — описала любимого Джессика.

Джо с любимой / Фото: mirror.co.uk

Напомним, вооруженный спецназ 43 раза рейдил в дом супругов. Пара рассказала, что произошло.

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