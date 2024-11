Первый мужчина, которому трансплантировали лицо, женится: пара рассекретила, какой будет свадьба

Мужчина, перенесший первую в мире успешную трансплантацию лица и рук, Джо ДиМео, недавно объявил о помолвке со своей любимой Джессикой Коби.

В интервью Need To Know американец поделился, как сделал избраннице предложение руки и сердца.

Так, он решил сделать это в окружении своих родителей перед ужином в ресторане.

"Я сделал предложение перед ужином. Это было просто. Мы пошли в место, которое мы оба любим. Это был сдержанный, интимный момент в окружении близких нам людей, моих родителей. Мы построили такую прочную связь, и это был просто естественный следующий шаг для нас. Я не слишком волновался – это было то, к чему мы оба были готовы", – рассказал он.

Джессика сказала, что "не была удивлена", поскольку они обсуждали брачные планы, но это "не сделало его менее особенным". Она добавила: "Все просто стало на свои места".

Также влюбленные рассекретили, какой будет их свадьба, которая запланирована на 5 декабря. Пара поедет на Гавайи, чтобы устроить там церемонию.

Джессика сказала: "Сначала мы планировали поехать на Оаху на мой день рождения, но решили, почему бы не жениться, пока мы там? Будем только мы и наши семьи по видеосвязи, что имеет смысл, поскольку я из Калифорнии, а Джо из Нью-Джерси. Мы хотели облегчить жизнь для всех, поэтому сделать это виртуально казалось правильным решением. Мы с нетерпением ждем будущего. Мы строим общую жизнь, которая основывается на силе и устойчивости".

Джо ДиМео и Джессика Коби / Фото: instagram.com/joeroydimeo

Напомним, после новости о помолвке пару жестоко затравили в Сети хейтеры. Джессика, которую окрестили охотницей за деньгами, ответила на злостные комментарии.

