Первый мужчина с пересаженным лицом женится: в Сети жестоко затравили жениха и невесту (фото)

Женщина, которая выходит замуж за мужчину, которому сделали первую в мире трансплантацию лица, прокомментировала жестокую реакцию хейтеров на их отношения.

Джо ДиМео стал известен на весь мир, когда в 2020 году ему сделали операцию, которая изменила его жизнь после автомобильной аварии, произошедшей за два года до того. Спустя восемь месяцев после трансплантации жизнь 26-летнего парня снова изменилась, когда он познакомился с 33-летней медсестрой Джессикой Коби.

Теперь пара объявила о своей помолвке. Но несмотря на радость, влюбленные столкнулись с жестокими комментариями от людей.

"Я получаю много ненависти в Интернете, в этот момент я чувствую себя боксерской грушей", — рассказала медсестра из Нью-Йорка в интервью изданию. "Люди говорят, что я охотница за деньгами, ищу внимания, и называют меня фальшивой. Большинство отзывов после объявления о нашей помолвке были невероятно позитивными, но, к сожалению, травля в Интернете не исчезла полностью. Около 10% комментариев все еще жестоки. Это те же неоригинальные обиды, в большинстве своем направленные на внешность Джо, а иногда нападают и на меня лично. Трудно понять, как люди формируют такие сильные мысли на основе лишь коротких фрагментов нашей жизни – мы делимся лишь секундами нашего дня. Некоторые из самых жестоких замечаний – это просто невежественные шутки, как сравнение Джо с аллергиком или пчелиным укусом, что лишь показывает, насколько необразованными могут быть люди. Что касается ненависти, то я игнорирую большую ее часть, но время от времени отвечаю, чтобы воспитать обидчиков. Это шокирует, когда видишь, как отец-одиночка высмеивает кого-то с инвалидностью, так что я могу ответить что-то вроде: "Делайте лучше для своих детей". Иногда на меня нападают взрослые женщины, и я отвечаю так же, поощряя их делать лучше. Трудно поверить, что мы живем в мире, где взрослые мужчины насмехаются над людьми с инвалидностью, а женщины издеваются над другими женщинами. Мы все находимся на расстоянии одного несчастного случая от инвалидности, и люди должны помнить об этом".

Джо ДиМео и Джессика Коби / Фото: instagram.com/joeroydimeo

После всего, с чем пришлось столкнуться паре, в том числе комментарии в Интернете, Джо, проживающий в Джерси, США, описал свою радость по поводу их будущей свадьбы.

Он сказал: "После всего – от операций по трансплантации до выздоровления – появляется чувство благодарности за простые вещи. Планирование этой свадьбы – это как начало новой главы. Это символ того, как далеко мы прошли вместе. Я просто сосредоточен на том, чтобы продолжать жить полноценной жизнью с Джессикой рядом".

Джо попал в аварию в июле в 2018 году, когда ехал домой с работы ночью, его автомобиль врезался в бордюр и загорелся. Он остался с ожогами 80% тела. С тех пор мужчина перенес 20 реконструктивных операций и стал первым в мире человеком, которому пересадили лицо и двойную кисть руки, войдя в мировую историю.

Джо ДиМео до аварии / Фото: mirror.co.uk

Он познакомился с Джессикой в Instagram после того, как она прочла о его истории и написала ему сообщение.

Она сказала: "Из нашего первого телефонного разговора Джо был особенным для меня. Мы разговаривали каждый день по телефону, сначала для нас это было большое расстояние – я жила в Огайо, а он в Нью-Джерси. Я влюбилась в него, когда впервые его обняла. Джо подходит мне по всем параметрам".

