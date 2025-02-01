Первый штраф за "пропаганду чайлдфри": женщину в Севастополе наказали за посты в соцсети (фото)

Жительница временно оккупированного Севастополя стала первой женщиной, наказанной по новому российскому закону, запрещающему “пропаганду отказа от деторождение”.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на информацию, распространенную российской полицией Севастополя.

В официальном сообщении говорится, что 29-летняя женщина публиковала в соцсети "мизантропические посты".

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Свое утверждение так называемые правоохранители проиллюстрировали тремя скриншотами постов, опубликованных жительницей Севастополя в соцсети Вконтакте еще до запрета чайлдфри в России в декабре 2024 года.

На первом посте персонажи известных фильмов и сериалов показывают средний палец, на втором – этот же жест демонстрирует Рик из “Река и Морти”, на третьем – цитата Квентина Тарантино: “Делать фильмы, а не детей – мой девиз. К чертям маленьких сопливых у*банов. Я хочу веселиться”.

Как эти посты пропагандировали отказ от рождения детей, полиция не уточнила. Однако российский суд признал женщину виновной и присудил ей 50 тысяч рублей (эквивалент $500) штрафа.

Напомним, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова на круглом столе в Госдуме РФ заявила, что украинские военные в Курской области РФ помогали эвакуироваться местным жителям, приносили им еду и "делились последним".

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