Российские правоохранители признали нарушением закона цитату Тарантино и фотографии со средним пальцем.
Жительница временно оккупированного Севастополя стала первой женщиной, наказанной по новому российскому закону, запрещающему “пропаганду отказа от деторождение”.
Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на информацию, распространенную российской полицией Севастополя.
В официальном сообщении говорится, что 29-летняя женщина публиковала в соцсети "мизантропические посты".
Свое утверждение так называемые правоохранители проиллюстрировали тремя скриншотами постов, опубликованных жительницей Севастополя в соцсети Вконтакте еще до запрета чайлдфри в России в декабре 2024 года.
На первом посте персонажи известных фильмов и сериалов показывают средний палец, на втором – этот же жест демонстрирует Рик из “Река и Морти”, на третьем – цитата Квентина Тарантино: “Делать фильмы, а не детей – мой девиз. К чертям маленьких сопливых у*банов. Я хочу веселиться”.
Как эти посты пропагандировали отказ от рождения детей, полиция не уточнила. Однако российский суд признал женщину виновной и присудил ей 50 тысяч рублей (эквивалент $500) штрафа.
Напомним, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова на круглом столе в Госдуме РФ заявила, что украинские военные в Курской области РФ помогали эвакуироваться местным жителям, приносили им еду и "делились последним".
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