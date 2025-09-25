Первый смартфон для ребенка: как не ошибиться и когда он действительно нужен

Какой возраст ребенка считается правильным для приобретения первого смартфона / © Freepik

Наши дети растут в цифровом мире. Они уже с детства сталкиваются с новыми медиа, и все чаще дети младшего школьного, или и дошкольного возраста хотят иметь собственный мобильный телефон, желательно смартфон. Около трети всех учащихся третьего или четвертого класса уже имеют такое цифровое устройство. Многие эксперты в области образования, психологии и медицины считают это важным. Родителям, безусловно, нелегко определиться с правильным временем покупки первого смартфона для ребенка.

Когда есть смысл покупать первый мобильный телефон для ваших малышей и на что следует обратить внимание, говорится в статье люксембургского издания RTL.

«Каждый ребенок и каждая семья уникальны в своей среде или в ситуации, в которой они находятся. Однако мы говорим, что до двенадцати лет не было смысла давать ребенку смартфон с доступом в Интернет и т.д. Почему двенадцать лет? Для многих детей это синоним перехода к старшему возрасту, поэтому это уже шаг к автономии. И там фактически действует принцип, что ребенок должен получить мобильный телефон», — говорит Джефф Кауфманн, руководитель проекта в Bee Secure, организации по онлайн-безопасности, поддерживаемой правительством Люксембурга.

Пролистывание, просмотр веб-страниц — это увлекает детей с раннего возраста, особенно когда взрослые в их окружении делают именно это целый день. К сожалению, однако, в интернете есть много риска, особенно изображения или видео, не соответствующие возрасту.

«Вот почему также важно подумать об этом — хорошо, какой контент сейчас соответствующий возрасту? Как родители, вы можете создавать для своих детей учетные записи, удобные для детей, и блокировать определенный контент или, что также является большой темой, время, проведенное перед экраном. А также как родители, вы можете настроить мобильные телефоны и устройства таким образом, чтобы дети имели доступ к устройствам только в течение определенного количества минут или часов в день и, соответственно, доступ к контенту», — отмечает Джефф Кауфманн.

Важным моментом также является то, ребенок умеет отличать детские сайты, от менее надежных сайтов. Для начала, детские поисковики являются хорошим вариантом, которые показывают только отфильтрованные результаты.

Как добавляет The Sun, согласно исследованию Compare The Market, средний возраст, когда родители дают своему ребенку телефон, составляет 10,5 лет.

Но эксперты говорят, что «правильное время» зависит от зрелости вашего ребенка, его способности управлять временем, проведенным перед экраном, и от того, для чего нужен телефон.

Обязательные функции безопасности

Большинство смартфонов имеют бесплатные функции родительского контроля, позволяющие следить за использованием телефона ребенком.

К ним относятся инструменты, позволяющие вам контролировать, устанавливать и ограничивать время использования экрана, ограничивать загрузку приложений и покупки в приложениях, предотвращать откровенный контент и устанавливать ограничения на такие вещи, как приложения для знакомств и социальные сети.

Если у вас iPhone, свяжите аккаунт вашего ребенка со своим, чтобы контролировать использование со своего устройства. Пользователи Android также могут контролировать использование телефона своего ребенка через приложение Google Family Link.

Также есть бесплатные приложения для отслеживания местоположения, такие как Life360, позволяющие членам семьи безопасно делиться своим местоположением и обмениваться сообщениями.

Обычные мобильные телефоны

Там нет приложений или камер — они могут только совершать звонки или отправлять текстовые сообщения.

Это может быть отличным вариантом для родителей, которые волнуются из-за того, что их дети будут бродить по интернету, но все же хотят, чтобы у ребенка был телефон на случай чрезвычайной ситуации.

Раннее и бесконтрольное использование смартфонов может подвергать детей кибербуллингу, нереалистичным социальным сравнениям и постоянному потоку раздражителей, что может повлиять на самооценку, настроение и сон.

Раньше мы писали, какая опасная фраза разрушает детям жизнь и почему родители ни в коем случае ее не должны говорить.