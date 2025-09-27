Первый в истории налог на пукание: что известно о рекордном законопроекте

Коровы / © Unsplash

Коровы всегда были объектом шуток, когда речь заходила о парниковых газах, но изменение климата – это совсем не легкое дело. Именно поэтому 18 ноября в 2024 году правительство Дании попало в заголовки газет после того, как ввел первый в истории налог на метеоризм: с 2030 года датские фермеры будут платить за ветер и отрыжку своего скота, в частности свиней и коров.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Несмотря на причудливый характер этого рекордного законопроекта, вызвавшего интерес во всем мире и породившего бесчисленное количество каламбуров, это коровий поворотный момент в истории Дании, доказывающий готовность страны принимать меры по борьбе с изменением климата.

Иными словами, пучащие коровы могут влететь молочным фермам в копеечку.

Через пять лет датские фермеры будут платить 300 датских крон (около 42 долларов) за тонну метана, произведенного скотом. К 2035 году эта сумма вырастет до 750 крон ($104).

Уникальный в своем роде налог имеет целью регулировать загрязняющее влияние молочных ферм путем ограничения выбросов метана и углекислого газа: парниковых газов (ПГ), способствующих печально известному парниковому эффекту и которые (среди других источников) производятся в процессе пищеварения скота, в частности свиней и коров.

Однако, чтобы смягчить финансовый удар, фермеры получат снижение налога на 60%. Скидка может увеличиться для тех, кто активно сокращает выбросы метана, предпочитая экологически чистые фермы.

Таким образом, эффективные затраты после вычета будут намного ниже, чем предполагалось изначально: 120 крон (19 долларов США) за тонну CO2, увеличившись до 300 крон (47 долларов США) в 2035 году.

Углеродный след скота – это хорошо документированный вклад коров в глобальное потепление.

Ежедневно взрослая корова может выделять до 500 литров метана: газ выделяется как естественный побочный продукт пищеварительного процесса в рубке коровы, где микроорганизмы переваривают волокнистые растения с помощью процесса под названием энтеральная ферментация.

Хотя выбросы одного животного не стоили бы внимания, сельскохозяйственная система и интенсивное животноводство оказывают значительное влияние на общее состояние здоровья нашей планеты: хотя данные могут отличаться, такие источники, как Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), подсчитали, что совокупное влияние миллиардов животных на планете составляет примерно 12% от всех выбросов парниковых газов.

Рекордный налог в Дании может привести к долгосрочным положительным результатам в борьбе с климатической катастрофой.

Новый регламент разрабатывался годами в рамках более широкого Зеленого трехстороннего соглашения – плана защиты биоразнообразия и восстановления природных сред обитания Дании.

Согласно амбициозным экологическим целям правительства, программа содержит много неотложных вопросов, таких как восстановление лесов, сохранение фьордов и восстановление богатых углеродом водно-болотных угодий, которые были осушены и превращены в сельскохозяйственные угодья.

Как сообщает Copenhagen Post, 250 000 гектаров нового леса будут высажены, а 140 000 гектаров торфяников, которые сейчас обрабатываются, будут восстановлены до природной среды обитания.

Сегодня, согласно правительственному отчету, около 60% земли страны занято под сельское хозяйство: этот процент относит Данию (наряду с Бангладеш) в страны с наибольшей долей обрабатываемой земли.

Кроме того, являясь крупным экспортером молочных продуктов и свинины, страна "удерживает в пять раз больше свиней и коров, чем население".

Ежегодно средний объем выбросов датской молочной фермы может достигать примерно 5,6 тонн углекислого газа, причем около половины общего объема выбросов приходится на крупный рогатый скот.

Однако после рекордного "налога на выпукивание" ситуация может кардинально измениться.

Если заглянуть в будущее, то по подсчетам новое регулирование может сократить выбросы парниковых газов на 1,8 миллиона тонн только в течение первого года.

Вот почему, хотя налогообложение фермеров за то, как их скот выделяет газ, может показаться кому-то странным, первый налог на выпукивание – это совсем не посмешище: наоборот, это необходимое действие, чтобы противостоять глобальной климатической чрезвычайной ситуации.

За два года до Дании Новая Зеландия также пыталась предложить подобную надбавку (известную как "налог на отрыжку"), чтобы ограничить выбросы овец и крупного рогатого скота на фермах.

Правительство представило соответствующий нормативный акт в 2022 году, но от этой кратковременной политики отказались в июне в 2024 году после протестов в аграрном секторе.

