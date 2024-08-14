Первый в истории поцелуй на экране: вызвал возмущение и был назван "непристойным" — видео

Первый поцелуй на экране вызвал возмущение, когда был выпущен в апреле 1896 года.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

В фильме "Поцелуй" (The Kiss) снялись Мэй Ирвин (Канада) в роли вдовы Джонс и Джон С. Райс (США) в роли Билли Байкса, воссоздавших поцелуй, которым они поделились в мюзикле "Вдова Джонс". Но хотя актеры много раз целовались на сцене, многие просто не были готовы увидеть что-то подобное в кино.

Короткий черно-белый фильм был снят Уильямом Хайзом для Edison Studios, принадлежащего изобретателю Томасу Эдисону, на их студии Black Maria (первая киностудия) в Вест-Ориндже, штат Нью-Джерси, США.

В описании в каталоге фильмов Edison говорится: "Они готовятся поцеловаться, начинают целоваться и целуются, целуются и целуются так, что каждый раз в доме сносит крышу".

Теперь его приветствуют за его культурное значение, и Библиотека Конгресса США выбрала его для сохранения в Национальном реестре фильмов в 1999 году.

Когда фильм впервые вышел, его публично осудили как шокирующий и неприличный. В ответ Римско-католическая церковь призвала к цензуре и моральной реформе, поскольку поцелуи на публике все еще считались очень табуированными для многих людей Виктории.

Сообщается, что один критик того времени сказал: "Зрелище длительного выпаса на губах друг друга было достаточно отвратительным в натуральную величину на сцене, но увеличено до гигантских размеров и повторено трижды, это совершенно отвратительно".

Первый в истории поцелуй на экране / Фото: скриншот с видео

И говорят, что многие газетные редакционные статьи того времени призвали полицию к действиям в местах показа фильма. Противоречия вокруг фильма не повлияли на популярность Хайзе, продолжившего добавлять сотни титров к своему имени.

Первый в истории поцелуй на экране / Фото: скриншот с видео

Это был не первый фильм-рекордсмен, созданный Эдисоном. Годом ранее, в 1895 году, в лабораториях Эдисона был создан первый кадр с использованием спецэффектов – немой минутный фильм под названием "Смертница Марии, королевы Шотландии".

В нем использовался покадровая съемка, чтобы создать впечатление обезглавления, и в то время это было настолько убедительно, что некоторые зрители действительно поверили, что актриса отдала свою жизнь ради фильма.

Напомним, двухлетняя девочка, поющая "космическим языком", стала самой молодой артисткой, выпустившей альбом. Ребенок-рекордсмен поет под псевдонимом Jalimpa.

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