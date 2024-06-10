Первый в мире конкурс красоты "Мисс ИИ": названы 10 финалисток (фото)

Финал конкурса состоится в конце июня.
Конкурс Fanvue Miss AI, первый в мире конкурс красоты для женщин-моделей, созданных с помощью искусственного интеллекта, объявил имена 10 финалисток.
Об этом пишет Oddity Central.
Конкурсанток оценивали по их красоте, популярности в социальных сетях и использованию инструментов искусственного интеллекта их создателем.
Около 1500 девушек, созданных искусственным интеллектом, были представлены творцами со всего мира, но только 10 из них попали в список финалисток.
Айана Рейнбоу (Румыния)
Айана является голосом за принятие ЛГБТ, пропагандируя любовь и разнообразие во всех формах.
Энн Керди (Франция)
Основная цель Энн – продвигать французский регион Бретань. Она представляет Бретань в как можно большем количестве аспектов: туризм, история, культура, события, гастрономия и т.д.
"Эти награды открыли нам создателей, о которых никто из нас не знал, но которые имеют интересную историю, а также талантливых творцов, стоящих за ними и создающих контент для своих поклонников, — сказал создатель Fanvue Уилл Монанж. — В этом красота пространства для творцов с искусственным интеллектом. Оно позволяет творческим людям войти в экономику креаторов со своими творениями, созданными искусственным интеллектом, без необходимости самим быть лицом".
Оливия Си (Португалия)
Путешественница ИИ в большом реальном мире, Оливия прокладывает путь к будущему, в котором цифровая и человеческая сферы сосуществуют в прекрасной гармонии.
ИИ уже называют новой границей в контент-маркетинге и маркетинге влияния, а чаще всего упоминают такие его преимущества, как доступность моделей 24/7, низкие затраты на обслуживание по сравнению с реальными людьми и возможность появляться практически везде и в любое время. Технология все еще не является совершенной, поскольку большинство моделей, созданных с помощью искусственного интеллекта, до сих пор легко распознать как "фейковые", но она развивается с бешеной скоростью.
Кенза Лейли (Марокко)
Кенза Лейли быстро стала заметной фигурой в Интернете и насчитывает более 190 000 подписчиков в социальных сетях.
Несмотря на популярность аватаров, созданных искусственным интеллектом, первый в мире конкурс "Мисс ИИ" получил свою порцию критики от людей, обвиняющих его в том, что он еще больше усиливает нереалистичные стандарты красоты, установленные социальными сетями.
Алия Лу (Бразилия)
Алия – японско-афро-бразильская художница, сосредоточенная на пост-фотографии и перформансе.
Зара Шатавари (Индия)
Зара Шатавари была создана, чтобы стать влиятельным лицом натуральной добавки Hermones, предназначенной для устранения гормонального дисбаланса у женщин.
Серен Ай (Турция)
Серен – первый бренд-амбассадор ИИ в Турции.
Асена Илик (Турция)
Цель Асены – показать миру, что модель может стать инфлюенсером с помощью воображения, ошеломляющих визуальных образов и ощущения развлечения, а не продавая секс.
Элиза Хан (Бангладеш)
Элиза Хан – одна из первых ИИ-инфлюенсеров Бангладеш. Она создана быть чудаковатой и реалистичной.
Лалина (Франция)
Творцу Лалины было интересно посмотреть, смогут ли они создать что-то максимально реалистичное. Постепенно они разработали собственное художественное видение.
Результаты конкурса Fanvue Miss AI ожидаются к концу этого месяца. Три лучшие конкурсантки могут выиграть в общей сложности $20 000, а автор, которая будет коронована как "Мисс ИИ", получит $5000.
Напомним, киберспециалисты считают, что чат-боты с искусственным интеллектом являются настоящей находкой для хакеров. Советник по глобальной кибербезопасности компании ESET Джейк Мур рассказал, что ИИ-модели, на которых основаны чат-боты, в большинстве своем безопасны, но существуют и "подводные камни".
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