Первый в мире конкурс красоты "Мисс ИИ": названы 10 финалисток (фото)

Конкурс Fanvue Miss AI, первый в мире конкурс красоты для женщин-моделей, созданных с помощью искусственного интеллекта, объявил имена 10 финалисток.

Об этом пишет Oddity Central.

Конкурсанток оценивали по их красоте, популярности в социальных сетях и использованию инструментов искусственного интеллекта их создателем.

Около 1500 девушек, созданных искусственным интеллектом, были представлены творцами со всего мира, но только 10 из них попали в список финалисток.

Айана Рейнбоу (Румыния)

Айана Рейнбоу / Фото: Fanvue

Айана является голосом за принятие ЛГБТ, пропагандируя любовь и разнообразие во всех формах.

Энн Керди (Франция)

Энн Керди / Фото: Fanvue

Основная цель Энн – продвигать французский регион Бретань. Она представляет Бретань в как можно большем количестве аспектов: туризм, история, культура, события, гастрономия и т.д.

"Эти награды открыли нам создателей, о которых никто из нас не знал, но которые имеют интересную историю, а также талантливых творцов, стоящих за ними и создающих контент для своих поклонников, — сказал создатель Fanvue Уилл Монанж. — В этом красота пространства для творцов с искусственным интеллектом. Оно позволяет творческим людям войти в экономику креаторов со своими творениями, созданными искусственным интеллектом, без необходимости самим быть лицом".

Оливия Си (Португалия)

Оливия Си / Фото: Fanvue

Путешественница ИИ в большом реальном мире, Оливия прокладывает путь к будущему, в котором цифровая и человеческая сферы сосуществуют в прекрасной гармонии.

ИИ уже называют новой границей в контент-маркетинге и маркетинге влияния, а чаще всего упоминают такие его преимущества, как доступность моделей 24/7, низкие затраты на обслуживание по сравнению с реальными людьми и возможность появляться практически везде и в любое время. Технология все еще не является совершенной, поскольку большинство моделей, созданных с помощью искусственного интеллекта, до сих пор легко распознать как "фейковые", но она развивается с бешеной скоростью.

Кенза Лейли (Марокко)

Кенза Лейли / Фото: Fanvue

Кенза Лейли быстро стала заметной фигурой в Интернете и насчитывает более 190 000 подписчиков в социальных сетях.

Несмотря на популярность аватаров, созданных искусственным интеллектом, первый в мире конкурс "Мисс ИИ" получил свою порцию критики от людей, обвиняющих его в том, что он еще больше усиливает нереалистичные стандарты красоты, установленные социальными сетями.

Алия Лу (Бразилия)

Алия Лу / Фото: Fanvue

Алия – японско-афро-бразильская художница, сосредоточенная на пост-фотографии и перформансе.

Зара Шатавари (Индия)

Зара Шатавари / Фото: Fanvue

Зара Шатавари была создана, чтобы стать влиятельным лицом натуральной добавки Hermones, предназначенной для устранения гормонального дисбаланса у женщин.

Серен Ай (Турция)

Серен Ай / Фото: Fanvue

Серен – первый бренд-амбассадор ИИ в Турции.

Асена Илик (Турция)

Асена Илик / Фото: Fanvue

Цель Асены – показать миру, что модель может стать инфлюенсером с помощью воображения, ошеломляющих визуальных образов и ощущения развлечения, а не продавая секс.

Элиза Хан (Бангладеш)

Элиза Хан / Фото: Fanvue

Элиза Хан – одна из первых ИИ-инфлюенсеров Бангладеш. Она создана быть чудаковатой и реалистичной.

Лалина (Франция)

Лалина / Фото: Fanvue

Творцу Лалины было интересно посмотреть, смогут ли они создать что-то максимально реалистичное. Постепенно они разработали собственное художественное видение.

Результаты конкурса Fanvue Miss AI ожидаются к концу этого месяца. Три лучшие конкурсантки могут выиграть в общей сложности $20 000, а автор, которая будет коронована как "Мисс ИИ", получит $5000.

Напомним, киберспециалисты считают, что чат-боты с искусственным интеллектом являются настоящей находкой для хакеров. Советник по глобальной кибербезопасности компании ESET Джейк Мур рассказал, что ИИ-модели, на которых основаны чат-боты, в большинстве своем безопасны, но существуют и "подводные камни".

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