Первый в мире конкурс красоты "Мисс ИИ": за корону соревнуются полностью фейковые модели (фото)

Объявлен первый в мире конкурс красоты для создателей ИИ.

Событие проходит в рамках новой глобальной программы награждения разработчиков искусственного интеллекта под названием Fanvue World AI Creator Awards (WAICAs).

Первый партнер программы, платформа для создания контента Fanvue, отмечает, что с конца 2023 года произошел огромный рост количества создающих ИИ, которые присоединяются к ее платформе. Цифровые суперзвезды, такие как Эмили Пеллегрини и Айтана Лопес, собирают миллионы подписчиков, подписывают соглашения с брендами и зарабатывают тысячи долларов от своих фанов.

Ожидается, что в текущем году стоимость экономики создателей ИИ превысит отметку в миллиард долларов. Говорят, что "Мисс ИИ" – это первая часть программы награждения в области экономики создания искусственного интеллекта под названием Fanvue World AI Creator Awards.

Сочетая традиционные конкурсы с технологиями, конкурс Fanvue Miss AI называют "монументальным скачком вперед", ведь он стартовал почти через 200 лет после того, как в 1880-х годах состоялся первый в мире конкурс красоты в реальном времени.

Чтобы принять участие в конкурсе, конкурсантки должны быть представительницами первого поколения ИИ, подавать только изображения, а оценивать их будут по классическим критериям конкурса, учитывая мастерство и применение инструментов ИИ для создания цифровых шедевров, а также их популярность в социальных сетях.

Сообщается, что "беспрецедентный" рост успеха моделей с искусственным интеллектом обусловлен появлением на рынке новых легкодоступных инструментов искусственного интеллекта, а также платформ типа Fanvue, позволяющих создателям монетизировать свой контент.

Это творческое преимущество позволило потенциальным создателям во всем мире получить доступ к экономике авторов – без необходимости быть самими публичными авторами.

Для вручения первых наград было сформировано жюри, в состав которого вошли два самых популярных в мире создателя искусственного интеллекта, единственный в Великобритании историк конкурсов красоты и эксперт по маркетингу.

Знакомство с судьями

Айтана Лопес

Айтана Лопес / Фото: Fanvue

Айтан Лопес – один из самых известных создателей искусственного интеллекта в мире. Она собрала более 300 тысяч подписчиков в Instagram и зарабатывает более $10,000 в месяц на Fanvue. За последние 6 месяцев она привлекла внимание СМИ по всему миру, зарекомендовав себя как одно из известнейших имен в экономике создателей ИИ.

Эмили Пеллегрини

Эмили Пеллегрини / Фото: Fanvue

Как и ее коллега-судья, Эмили Пеллегрини стала одним из самых популярных создателей ИИ в мире. Она имеет более 250 000 подписчиков в Instagram и привлекла внимание СМИ по всему миру после того, как получила приглашение на свидание реальных звезд спорта и миллиардеров.

Салли Энн Фосетт

Салли Энн Фосетт / Фото: Fanvue

Салли Энн – автор четырех книг о мире королевы красоты. В 2020 году Салли Энн отпраздновала 75-летие конкурса "Мисс Великобритания", выпустив книгу "Официальная история конкурса" (The Official History of the contest). Она является авторитетным судьей на реальных конкурсах красоты, а в последние десять лет была главным судьей конкурса "Мисс Британия".

Эндрю Блок

Эндрю Блок / Фото: Fanvue

Эндрю считается одним из самых авторитетных и влиятельных маркетологов в мире. Основав и построив два агентства, отмеченных многими наградами, Эндрю сейчас является неисполнительным директором и советником совета директоров некоторых из самых интересных PR и маркетинговых агентств в Великобритании. Эндрю работал PR-советником лорда Шугара более 20 лет, и в течение своей карьеры работал с величайшими знаменитостями, влиятельными лицами в социальных сетях и создателями контента на планете.

Каждый судья будет использовать богатый опыт для оценки конкурсантов в трех основных категориях: красота, технологии и влияние в социальных сетях. Для оценки каждого участника будет использоваться балльная система, где каждый участник получит общий балл.

Партнеры Fanvue надеются, что во всем мире насчитывается около 10 000 создателей искусственного интеллекта и надеются, что конкурс привлечет тысячи заявок на участие в нем. Заявки будут отобраны в финальную десятку лучших, а 3 лучших будут награждены на онлайн-церемонии, которая состоится в мае.

Общий призовой фонд составляет более 20 000 долларов, а автор, получивший корону "Мисс ИИ", заработает 5 000 долларов наличными, а также пакет привилегий, в том числе продвижение на платформе Fanvue и специального пиарщика, который поможет расширить охват новой аудитории.

Топ-10 будет объявлен 10 мая, а онлайн-церемония награждения состоится позже в том же месяце.

