Первый в мире свадебный организатор с ИИ ищет пары для бесплатного планирования праздника

ИИ возьмет на себя инициативу по планированию всех аспектов свадьбы: от выбора места проведения до приглашения гостей.

Американская компания ищет пары, которые сделают смелый шаг в будущее, позволив планировать всю свою свадьбу с помощью инструментов искусственного интеллекта.

Об этом пишет Daily Star.

Стремясь продемонстрировать огромный потенциал ИИ в персонализации и улучшении жизни, компания Aimpoint Digital ищет пары, готовые доверить самый важный день в своей жизни первому в мире организатору свадеб с искусственным интеллектом.

Это будет первый случай, когда ИИ возьмет на себя главную роль в планировании всех аспектов свадьбы: от выбора места проведения до кейтеринга, приглашения гостей, рассадки гостей, декора, цветов, развлечений, речей и даже клятв.

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Свадебный организатор будет использовать сложные алгоритмы и модели машинного обучения для создания свадебного опыта, уникально адаптированного к преимуществам, интересам и желаниям выбранных пар, на основе простых вопросов и ответов.

Услуга предоставляется бесплатно для заинтересованных пар. Желающим поучаствовать в этом первом мероприятии предлагается подать заявку через веб-сайт.

Кандидатам будет предложено поделиться своей историей, видением своей свадьбы, датой и тем, почему, по их мнению, искусственный интеллект может воплотить праздник их мечты в реальность.

Напомним, искусственный интеллект показал "реального хоббита", жившего 50 000 лет назад. У него огромные ноги и обезьянье лицо.

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