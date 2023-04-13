Первый в мире "умный пистолет": в чем его особенность и сколько он стоит (фото)

Пистолет разблокируется менее чем за секунду, а затем снова быстро блокируется, когда больше не используется.

На рынке в США появился первый в мире "умный пистолет", оснащенный спасательной системой разблокировки отпечатков пальцев.

Об этом пишет nypost.com.

Эта система не позволяет "неуполномоченным" людям, таким как дети и преступникам, стрелять из него. 9-миллиметровый пистолет блокирует всех, кроме владельца и пользователей, специально одобренных им.

Фото: nypost.com

"В настоящее время кажется, что вся страна постоянно переживает новую трагедию с участием детей и оружия", — сказал The Post генеральный директор фирмы из Колорадо Кай Клопфер. "Мы предлагаем реальное решение в то время, когда решение, казалось бы, очень сложно найти".

Пистолет стоимостью 1499 долларов разблокируется менее чем за секунду с помощью датчика отпечатков пальцев и трехмерной системой распознавания лица, а затем снова быстро блокируется, когда он больше не используется.

Также есть светодиодные индикаторы, сигнализирующие о поиске биометрических данных авторизованного пользователя. Кроме того, оружие оснащено портативным зарядным устройством, позволяющим его владельцу добавлять и удалять авторизованных пользователей на сенсорном экране.

Фото: nypost.com

По словам представителей компании, новинка может помочь предотвратить стрельбу в школах, несчастные случаи и самоубийства.

"Мы не утверждаем, что умный пистолет будет предотвращать все случаи неправомерного использования огнестрельного оружия. Но мы верим, что этот инструмент может помочь предотвратить некоторые самоубийства с применением огнестрельного оружия, несчастные случаи и травмы. Если наша работа спасет жизнь хотя бы одного ребенка, она того стоит", — сказал Клопфер.

Мужчина добавил, что решил создать такое оружие после того, как стрелок убил 12 человек во время показа фильма "Темный рыцарь: восстание" в Авроре, штат Колорадо, в 2012 году. Тогда он был школьником и жил недалеко от места трагедии.

Фото: nypost.com

Кай представил эту идею как проект на местной научной ярмарке в 2013 году, прежде чем основать компанию через три года. Затем он много лет работал над разработкой технологии с экспертами по огнестрельному оружию, в частности с бывшими военными.

Напомним, ученые создали чудо-эликсир, который вылечит от похмелья. Стало известно, что это за препарат.

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