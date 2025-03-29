Пес нашел уникальную окаменелость ледникового периода на пляже

Найденный на пляже угол

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18-летний Тамаш из Нидерландов вместе с семьей и собакой отправились на пляж Лангевельдерслаг. Однако их прогулка превратилась в настоящую сенсацию, когда пес принес им необычный «подарок» — огромный черный предмет, похожий на зуб.

Об этом сообщило издание Newsweek.

Сначала Тамаш подумал, что это просто камень или палка, но присмотревшись решил опубликовать фото на Reddit. Пользователи предложили разные версии: от зуба акулы до когтя доисторического ленивца. Однако зооархеолог установил, что это, вероятно, «окаменевший внутренний рог, вероятно, от европейского бизона, жившего во время последнего ледникового максимума, между 100 000 и 25 000 лет назад».

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Чтобы убедиться, он прислал фотографии в Naturalis Biodiversity Center — крупнейший природоведческий музей Нидерландов. Он отметил, что если музей заинтересуется, он передаст находку.

Пользователи Reddit подтвердили редкость находки. Один из них отметил, что кости степных бизонов иногда встречаются на пляжах Северной Европы, но рога крайне редко.

Напомним, ученые нашли ответ, почему мужчины не слушают того, что говорят женщины.