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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Пес Патрон женился: кто стал избранницей самого известного хвостатого Украины

Самый известный пес Украины Патрон поделился радостной новостью: в сентябре он женился.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Свадьба пса Патрона

Свадьба пса Патрона

Среди потока негативных и эмоционально тяжелых новостей иногда попадаются и лучики света, как вчера вечером. Стало известно, что талисман черниговских чрезвычайников и известнейший хвостатый страны — пес Патрон — женился.

Об этом сообщили на странице пса Патрона.

Пес Патрон женился: что известно об избраннице

На странице пса в соцсетях рассказали, что Патрон выбрал себе собаку Лану.

«С вашего позволения, хочу поделиться личными переменами…В сентябре я женился! Мою жену зовут Лана, она волшебная собака (хотя и не без особого джек-рассельского характера, это у нас не отнять)».

На странице Патрона пишут, что собака долгое время откладывала личную жизнь, а посвящала ее работе, волонтерству и другим важным делам.

«Многие из вас проходили такое. Но пройти мимо Ланы и не засмотреться я не смог. Нюх за нюхом, и у нас нашлось столько общих тем».

Патрон призвал не откладывать жизнь на потом, потому что «потом» может никогда не наступить. А если начать любить, жить, радоваться сегодня, то счастье будет длиться дольше. Любви и счастливой жизни будет больше.

Поздравить хвостатых можно донатом на сбор — пес Патрон собирает на дроны, антенны и аккумуляторы.

В сеть выложили даже шутливую свадебную церемонию под традиционный «Свадебный марш» Феликса Мендельсона, где собаки позируют в красивых образах.

В Сети украинцы шутят, что даже уже пес Патрон женился, а они нет.

  • «Еханный бабай! Уже кот Степан женился, Патрон женился, а я нет».

  • «Будут маленькие Патронята?».

  • «Патрон, поздравляю! Такой ответственный день! Счастья вам и вкуснейших корминок».

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