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Пес Патрон женился: кто стал избранницей самого известного хвостатого Украины
Самый известный пес Украины Патрон поделился радостной новостью: в сентябре он женился.
Среди потока негативных и эмоционально тяжелых новостей иногда попадаются и лучики света, как вчера вечером. Стало известно, что талисман черниговских чрезвычайников и известнейший хвостатый страны — пес Патрон — женился.
Об этом сообщили на странице пса Патрона.
Пес Патрон женился: что известно об избраннице
На странице пса в соцсетях рассказали, что Патрон выбрал себе собаку Лану.
«С вашего позволения, хочу поделиться личными переменами…В сентябре я женился! Мою жену зовут Лана, она волшебная собака (хотя и не без особого джек-рассельского характера, это у нас не отнять)».
На странице Патрона пишут, что собака долгое время откладывала личную жизнь, а посвящала ее работе, волонтерству и другим важным делам.
«Многие из вас проходили такое. Но пройти мимо Ланы и не засмотреться я не смог. Нюх за нюхом, и у нас нашлось столько общих тем».
Патрон призвал не откладывать жизнь на потом, потому что «потом» может никогда не наступить. А если начать любить, жить, радоваться сегодня, то счастье будет длиться дольше. Любви и счастливой жизни будет больше.
Поздравить хвостатых можно донатом на сбор — пес Патрон собирает на дроны, антенны и аккумуляторы.
В сеть выложили даже шутливую свадебную церемонию под традиционный «Свадебный марш» Феликса Мендельсона, где собаки позируют в красивых образах.
В Сети украинцы шутят, что даже уже пес Патрон женился, а они нет.
«Еханный бабай! Уже кот Степан женился, Патрон женился, а я нет».
«Будут маленькие Патронята?».
«Патрон, поздравляю! Такой ответственный день! Счастья вам и вкуснейших корминок».