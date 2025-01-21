Пес принес домой взрывчатку, чтобы поиграть с четырехлетним мальчиком: чем это закончилось (фото)

В Таиланде собака принесла домой взрывное устройство.

Об этом пишет SCMP.

Солдат был в шоке, когда обнаружил, что его четырехлетний сын держит в руках взрывчатку. Но мальчик не виноват. Оказалось, что ее принесла их собака по кличке Латте.

Отец мальчика, сержант-майор Джиттакорн Талангджит, рассказал, что игривый девятилетний Латте был воспитан для того, чтобы охранять дом и играть с его сыном. Собака любит играть с круглыми предметами и постоянно приносит домой случайные шарики.

Как сообщается, взрывчатку размером с кулак, обмотанную черной лентой, изготовили подростки в домашних условиях для фестивалей и религиозных церемоний. Подростки оставляют их на обочине дороги у блокпостов, боясь быть пойманными и наказанными. Устройство не такое мощное, как настоящая бомба, но может убить или покалечить.

Собака принесла взрывчатку домой / Фото: Thairath

Узнав подозрительное устройство, отец немедленно положил его в картонную коробку, наполненную сухой травой, и для безопасности накрыл резиновой шиной. На место прибыли полиция и саперы.

Отец сказал, что ему повезло, что бомба не взорвалась, когда Латте держал ее во рту, чтобы поиграть с сыном.

Напомним, отчаянная собака принесла щенка без сознания в ветеринарную клинику. Если бы не вирусное видео, снятое камерами наблюдения, большинство людей, вероятно, сочли бы эту историю вымышленной.

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