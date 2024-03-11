Пес путешествует по миру, живет в пятизвездочных отелях и имеет дорогой гардероб — фото, видео

Его жизни могут позавидовать даже люди.

Трехлетний чихуахуа наслаждается жизнью, пока его хозяйка упаковывает чемоданы и везет его через весь мир.

Об этом пишет nypost.com.

Бао, живущий в Торонто со своей хозяйкой Кса Тхи Нгок Тран, за последние два года побывал в Париже, Франции, Мексике и Альберте, останавливаясь в пятизвездочных отелях.

37-летняя финансистка рассказала, что познакомилась с Бао во время пандемии COVID, но пара начала путешествовать вместе только в 2022 году.

"Я никогда не хотела путешествовать без него, потому что он мой мальчик", – сказала она SWNS.

Пес Бао и его хозяйка Кса / instagram.com/baothechi

Первым путешествием шестикилограммового пса был четырехчасовой перелет до озера Луиза, Альберта. С тех пор Бао и Кса перелетели через океан.

В Париже дуэт остановился в отеле Louvre Saint-Honore и пообедал в культовом Café de Flore, а также сделал остановку у Эйфелевой башни.

Пес Бао / instagram.com/baothechi

Еще одна особенность Бао состоит в том, что он не путешествует без своего чемодана. У него есть гардероб из 75 вещей стоимостью $2500, среди которых шелковый шарф от Chanel, блестящие куртки и свитера.

"С тех пор как он был щенком, мне нравилось подбирать ему одежду в соответствии с моей нейтральной эстетикой с тренчами и джинсами, но Бао любит гавайскую рубашку, когда он в отпуске", — рассказала Тран.

Она также отметила, что есть дополнительные расходы, связанные с поездкой с домашним любимцем, но, по ее словам, это "более того стоит".

Дома Бао также питается как король, с питательной сыроедной диетой, которая содержит домашний костный бульон для укрепления здоровья суставов.

"Завести Бао было лучшим решением, и он – моя идеальная пара", – сказала Тран в интервью Fox News Digital.

Три года назад Тран создала для Бао аккаунт в Instagram, где делится его "наглым нравом" и модными нарядами. Бао уже собрал более 168 000 подписчиков и даже разместил в своем профиле ссылку на наряды. По словам Тран, Бао любит камеру, а ей нравится его связь с тысячами подписчиков.

По поводу будущего, Тран рассказала Fox News Digital, что они с Бао планируют посетить Беверли-Хиллз.

"Мы также хотели бы вернуться в Европу, чтобы посетить Италию, и мы вернемся в Мексику, потому что нам там очень понравилось", – сказала она.

Пес Бао / instagram.com/baothechi

Напомним, тем временем у самой богатой собаки в мире, Гюнтера VI, есть шофер, который возит его из виллы на Багамах, ранее принадлежавшей Мадонне, на мегаяхту в порту Карибского моря. Но за этим богатством скрывается темная тайна.

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