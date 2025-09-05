ТСН в социальных сетях

1073
2 мин

Пес решил, что время для прогулки: курьезное видео покорило Сеть

Жительница одного из американских городов стала свидетелем необычного зрелища. По тротуару бежала собака, но без хозяина, при этом она сама держала свой поводок.

Вера Хмельницкая
Собака бежит по дорожке без сопровождения хозяина.

Собака бежит по дорожке без сопровождения хозяина. / © скриншот с видео

В одном из американских городов местная жительница наблюдала необычной ситуацией — соседский пес бежал по дорожке без сопровождения хозяина. Свой поводок он держал в зубах с поднятой головой.

Забавное видео было опубликовано на форуме в Reddit.

Автор ролика считает, что собаке по зову Гарви надоело ждать своего хозяина, и она решила прогуляться сама.

«Собака моего соседа все официально получило. Он решил сам выгулять…» — говорится в подписи к видео.

Пост об этом случае быстро разлетелся по сети и набрал более восьми тысяч реакций.

На видео можно увидеть, как пес бежит вдоль тротуара и держит поводок в зубах. При этом хозяина на горизонте не видать.

Впоследствии он бежит в сторону одного из газонов, где играли дети. Обходя их, он продолжает свой маршрут.

Под видео комментаторы выражали свое восхищение этой собакой и шутили:

  • «Сильная, независимая собака, которой не нужен хозяин»;

  • «А теперь давайте научим его самостоятельно убирать после себя»;

  • «Это стало смешнее, потому что он считает, что необходимо держать поводок. Они видят, как люди делают и копируют»;

  • «Этот хвост представляет угрозу для кофейных столиков во всем мире»;

  • «Не могу разозлиться… Я на поводке».

Пока известно, что видеоролик был снят летом 2025 года. Пользователи сети предполагают, что он был снят в одном из жилых кварталов города Финикс, штат Аризона.

Эта версия возникла из-за того, что на одном из автомобилей были заметны номерные знаки с отметкой AZ.

Ранее ученые разрушили стереотипы о том, что коты независимы, а собаки привязаны к людям. Согласно исследованиям, собаки способны эмоционально склоняться даже к роботам, если те демонстрируют элементарные социальные навыки.

