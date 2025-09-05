Пес решил, что время для прогулки: курьезное видео покорило Сеть

Собака бежит по дорожке без сопровождения хозяина. / © скриншот с видео

Реклама

В одном из американских городов местная жительница наблюдала необычной ситуацией — соседский пес бежал по дорожке без сопровождения хозяина. Свой поводок он держал в зубах с поднятой головой.

Забавное видео было опубликовано на форуме в Reddit.

Автор ролика считает, что собаке по зову Гарви надоело ждать своего хозяина, и она решила прогуляться сама.

Реклама

«Собака моего соседа все официально получило. Он решил сам выгулять…» — говорится в подписи к видео.

Пост об этом случае быстро разлетелся по сети и набрал более восьми тысяч реакций.

На видео можно увидеть, как пес бежит вдоль тротуара и держит поводок в зубах. При этом хозяина на горизонте не видать.

Впоследствии он бежит в сторону одного из газонов, где играли дети. Обходя их, он продолжает свой маршрут.

Реклама

Дата публикации 19:40, 04.09.25 Количество просмотров 41 Собака, которая выгуливала себя без хозяина: забавное видео взорвало Сеть

Под видео комментаторы выражали свое восхищение этой собакой и шутили:

«Сильная, независимая собака, которой не нужен хозяин»;

«А теперь давайте научим его самостоятельно убирать после себя»;

«Это стало смешнее, потому что он считает, что необходимо держать поводок. Они видят, как люди делают и копируют»;

«Этот хвост представляет угрозу для кофейных столиков во всем мире»;

«Не могу разозлиться… Я на поводке».

Пока известно, что видеоролик был снят летом 2025 года. Пользователи сети предполагают, что он был снят в одном из жилых кварталов города Финикс, штат Аризона.

Эта версия возникла из-за того, что на одном из автомобилей были заметны номерные знаки с отметкой AZ.

Ранее ученые разрушили стереотипы о том, что коты независимы, а собаки привязаны к людям. Согласно исследованиям, собаки способны эмоционально склоняться даже к роботам, если те демонстрируют элементарные социальные навыки.

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.