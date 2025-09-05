- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 1073
- Время на прочтение
- 2 мин
Пес решил, что время для прогулки: курьезное видео покорило Сеть
Жительница одного из американских городов стала свидетелем необычного зрелища. По тротуару бежала собака, но без хозяина, при этом она сама держала свой поводок.
В одном из американских городов местная жительница наблюдала необычной ситуацией — соседский пес бежал по дорожке без сопровождения хозяина. Свой поводок он держал в зубах с поднятой головой.
Забавное видео было опубликовано на форуме в Reddit.
Автор ролика считает, что собаке по зову Гарви надоело ждать своего хозяина, и она решила прогуляться сама.
«Собака моего соседа все официально получило. Он решил сам выгулять…» — говорится в подписи к видео.
Пост об этом случае быстро разлетелся по сети и набрал более восьми тысяч реакций.
На видео можно увидеть, как пес бежит вдоль тротуара и держит поводок в зубах. При этом хозяина на горизонте не видать.
Впоследствии он бежит в сторону одного из газонов, где играли дети. Обходя их, он продолжает свой маршрут.
Под видео комментаторы выражали свое восхищение этой собакой и шутили:
«Сильная, независимая собака, которой не нужен хозяин»;
«А теперь давайте научим его самостоятельно убирать после себя»;
«Это стало смешнее, потому что он считает, что необходимо держать поводок. Они видят, как люди делают и копируют»;
«Этот хвост представляет угрозу для кофейных столиков во всем мире»;
«Не могу разозлиться… Я на поводке».
Пока известно, что видеоролик был снят летом 2025 года. Пользователи сети предполагают, что он был снят в одном из жилых кварталов города Финикс, штат Аризона.
Эта версия возникла из-за того, что на одном из автомобилей были заметны номерные знаки с отметкой AZ.
Ранее ученые разрушили стереотипы о том, что коты независимы, а собаки привязаны к людям. Согласно исследованиям, собаки способны эмоционально склоняться даже к роботам, если те демонстрируют элементарные социальные навыки.