Курьезы
334
Пес с самым длинным языком в мире: как он выглядит (фото)

Собаке удалось стать настоящей звездой семьи и привлечь внимание соседей и туристов.

Юлия Шолудько
Собака с самым длинным языком в мире

Собака с самым длинным языком в мире / © Guinness World Records

Оззи, смесь французского бульмастифа, стал настоящей звездой семьи Пик из Оклахома-Сити, США, благодаря своему невероятно длинному языку. С его улыбкой и привычкой прыгать, как кенгуру, собака идеально вписалась в веселую семейную атмосферу — и теперь попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Об этом говорится на официальном сайте GWR.

В 2025 году Оззи установил рекорд за самый длинный язык среди живых собак — его длина составляет 19,89 см. Обычно язык свисает со стороны рта или помогает ему ловить игрушки и слизывать пищу. Рекорд побил предварительное достижение собаки Роки из Иллинойса (12,7 см), а также рекорды среди людей: у женщин (Шанель Таппер – 9,75 см) и мужчин (Ник Стоберл – 10,1 см).

Собака с самым длинным языком в мире / © Guinness World Records

Собака с самым длинным языком в мире / © Guinness World Records

Владелица собаки, Анджела Пик, рассказала, что семья узнала о рекорде во время обычного визита к ветеринару для стрижки когтей. Ветеринары измерили язык от конца морды до кончика и обнаружили его рекордную длину.

«У него всегда был торчащий изо рта язык еще с рождения», — объяснила Анджела. По ее словам, со здоровьем Оззи все хорошо: зубы и общее состояние тела проверяли несколько раз.

Собака с самым длинным языком в мире / © Guinness World Records

Собака с самым длинным языком в мире / © Guinness World Records

Несмотря на гигантский язык, Оззи редко пользуется им для поцелуев или уборки крошек. «Он подходит к нам и трется носом, показывая любовь, но не лижет многое», — смеется Анджела. Мастиф предпочитает играть во дворе, ездить в машине и прыгать вверх-вниз, когда возбужден.

Собака с самым длинным языком в мире / © Guinness World Records

Собака с самым длинным языком в мире / © Guinness World Records

Ежедневно Оззи потребляет около полулитра корма для собак с высокой активностью, что помогает поддерживать здоровый вес и энергичность. Его огромный язык постоянно привлекает внимание прохожих, вызывая улыбки у детей и взрослых. Анджела отметила, что семья очень счастлива, что мир узнал об уникальном таланте их любимца.

Напомним, ветеринары назвали популярный ингредиент праздничных блюд, опасный для собак.

