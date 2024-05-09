Пещера смерти: что известно об убийственном для любого существа подземелье – видео

В туристическом комплексе Recreo Verde в Коста-Рике есть небольшая горная пещера, известная как "пещера смерти", поскольку любое попадающее в нее существо умирает.

Об этом пишет Oddity Central.

Расположенное на краю вулкана Поас подземелье имеет всего два метра в глубину и три метра в длину, обеспечивая уютное убежище для насекомых, птиц и мелких животных. Однако, несмотря на свой внешний вид, вход в эту маленькую пещеру – почти мгновенная смерть, поскольку внутри она наполнена ядовитым угарным газом, не имеющим цвета, запаха и вкуса. Существа начинают задыхаться уже через несколько минут после входа в пещеру.

Чтобы показать, насколько опасна "пещера смерти", гиды берут с собой факелы, которые вскоре гаснут из-за нехватки кислорода и высокого уровня углекислого газа.

Никто точно не знает, откуда там берется углекислый газ, но многие исследователи пришли к выводу, что он является результатом отложения минералов под влиянием высокой температуры и давления в земной магме, не имеющей кислорода. Тот факт, что пещеры расположены вблизи действующих вулканов, также может иметь отношение к газу.

По данным ученых, Ла Куэва-де-ла-Муэрте производит около 30 кг углекислого газа каждый час.

Об опасности этой маленькой пещеры случайно стало известно во время строительства комплекса Recreo Verde. Территория была тщательно исследована после того, как одному из рабочих стало плохо после того, как он подошел слишком близко к входу. Из-за своей смертоносной репутации "пещера смерти" является одной из немногих коммерческих пещер, закрытых для туристов.

Напомним, люди провели 40 дней в пещере без часов. Они рассказали, какое это оказало влияние на их восприятие времени.

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