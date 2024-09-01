Пьет через кожу и имеет вторую "голову": как выживают в пустыне "колючие дьяволы" (видео)

"Колючим дьяволом" называют удивительную австралийскую ящерицу, которая имеет множество "прелестей", помогающих ей защищаться от хищников и выживать в пустыне.

Колючие дьяволы родом из Австралии и обитают в засушливых кустарниковых местностях и внутренних пустынях страны. Эти маленькие ящерицы вырастают до 20 сантиметров в длину и развили удивительный набор защитных "устройств", в частности придаток на задней части шеи, который они используют как "ложную голову", чтобы ввести в заблуждение врагов.

Об этом пишет LiveScience.

Многоуровневая защита от хищников

При опасности ящерицы прячут настоящую голову между передними ногами. При этом поддельная голова остается открытой, что позволяет уберечь от врага действительно важную часть тела.

Колючий дьявол имеет "ложную голову", которая помогает ему вводить в заблуждение врагов

Средства защиты колючих дьяволов на этом не заканчиваются. Их тела покрыты шипами, по размеру напоминающими шипы розы. Они отпугивают хищников, а слишком смелым усложняют кусание, удержание и проглатывание ящериц.

Колючие дьяволы также могут раздувать грудь, чтобы казаться больше, когда видят перед собой угрозу. Когда они находятся на открытом пространстве – ищут ли они еду или пару – они также ходят медленно и прерывисто. По мнению зоологов, это сбивает хищников с толку. Странная походка помогает ящерицам "усыпить" у хищника инстинкт преследования, который активируется, когда тот видит быстро бегущую потенциальную добычу.

Выживание в суровом пустынном климате

Дьяволы хорошо приспособлены к своей жаркой, суровой среде. При экстремальных температурах они зарываются в песок, чтобы защитить себя от солнца. Но самое удивительное их изобретение – специальные каналы внутри кожи, которые связывают поверхность тела с полостью рта. С помощью этих каналов, расположенных между чешуйками, ящерицы высасывают воду из влажного песка и переносят ее в рот, как через соломинку.

Они могут также изменять цвет, чтобы регулировать температуру тела и обмен веществ. Прохладным утром ящерицы имеют тускло-коричневый цвет, который становится светлее по мере повышения температуры и повышения их активности. Более светлая окраска, вероятно, помогает отражать солнце и не дает им перегреваться. Однако они могут быстро изменять цвет, чтобы замаскироваться.

Название страшнее реальности

Научное название колючего дьявола – Moloch horridus ("Молох ужасный" – пер.). Согласно исследованиям, ящерица была впервые показана в Лондоне естествоиспытателем и бизнесменом Джоном Гулдом в 1840 году, но научное название ей дал зоолог Джон Грей в 1841 году. История утверждает, что на это название ученого вдохновила эпическая поэма Джона Мильтона "Потерянный рай", в которой упоминается ханаанский бог Молох — кровожадная фигура, требующая детских жертвоприношений.

Однако на самом деле колючие дьяволы опасны только для муравьев, за которыми они охотятся с помощью липких языков и твердых зубов, и для хищников, которых могут ранить своими шипами во время нападения.

Bir moloch horridus'un gerçek boyutu!



Dikenli şeytan ismiyle de bilinen moloch horridus tehlikeli ününün yanı sıra aslında 20 santimetre uzunluğunda в karincalarla beslenen zararsız bir hayvandır. Gündüzleri aktif olarak hareket eden bu sürüngenler oldukça yavaşlardır.… pic.twitter.com/SY9OcjnGtp — bilimUP (@bilim_up) August 26, 2024

Напомним, в Африке нашли "детеныша дракона", похожего на мифического Уробороса. Из-за своей странной внешности эти животные могут исчезнуть навсегда.

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