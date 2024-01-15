Петух прожил без головы 18 месяцев: история жизни и странной смерти Майка (фото)

Фермер, обезглавивший петуха, был озадачен, когда животное не умерло, а прожило 18 месяцев, прежде чем погибло в результате странного инцидента.

Об этом пишет Daily Star.

Ллойд Олсен и его жена Клара однажды убивали цыплят на своей ферме в Колорадо, когда обнаружили, что одно из 50 обезглавленных ими животных все еще живое.

Шокированная увиденным, пара поместила его на ночь в ящик из-под яблок, считая, что он в конце концов умрет, но это было далеко не так.

Петух Майк / Фото: Getty Images

"Эта чертовщина была еще жива", — сказал Трой Уотерс, правнук пары. "Это часть нашей странной семейной истории".

Уотерс сказал, что инцидент произошел 10 сентября в 1945 году и что он слышал эту историю еще мальчиком, сообщает BBC. Он вспомнил: "Он отвез куриные тушки в город, чтобы продать их на мясном рынке. Он взял с собой этого петуха – и тогда он еще довольно часто пользовался конем и телегой. Он бросил его в повозку, взял с собой и стал спорить с людьми на пиво или что-то такое, что у него есть живая курица без головы".

Ллойд и Клара Олсены / Фото: bbc.com

Вскоре все узнали о птице, и промоутер интермедии по имени Хоуп Уэйд проехал почти 500 км, чтобы увидеть петуха, и сказал паре, что им следует взять птицу на аттракцион, чтобы быстро заработать немного денег.

Сначала они посетили Солт-Лейк-Сити и Университет Юты, где петуха подвергли ряду тестов. Считается, что университетские ученые отрезали головы другим цыплятам, чтобы посмотреть на результат.

Журнал Life потом приехал, чтобы рассказать историю чудо-петуха Майка без головы – как его звали во время интермедии – перед тем, как отправиться в тур по США.

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В то время как многие люди писали Олсенам, восхищаясь их чудо-цыплятами, многие сравнивали эту пару с нацистами.

После первого тура Олсены отвезли Майка в Финикс, штат Аризона, в 1947 году, где он, к сожалению, встретил свой конец — не потому, что остался без головы, а потому, что он подавился едой, которую пара вставляла прямо ему в горло.

Напомним, ученые нашли окаменевшую кожу существа, жившего за 45 млн лет до первых динозавров.

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