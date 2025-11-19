"Петушиное яйцо": что это такое и можно его есть

Петух / © pixabay.com

Хотя куриные яйца — привычный продукт в рационе многих людей, многие никогда не сталкивались с феноменом «петушиного яйца». Это странное название не означает, что его снес петух, но указывает на прекращение яйценоскости.

Об этом пишет УНИАН.

По сути это то, как называется маленькое яйцо, которое курица несет «на прощание». Появление такого мелкого яйца в курятнике является четким сигналом: одна из несушек вскоре перестанет нестись.

Это такое же куриное яйцо, как те, что мы видим в магазинах, однако оно гораздо меньше по размеру. Оно вполне безопасно для употребления. Однако, в большинстве случаев, из-за миниатюрности такие яйца либо выбрасывают, либо отдают на корм животным.

Почему курица несет мелкие яйца

Появление мелких яиц может быть вызвано рядом факторов, требующих внимания владельца птицы.

Чаще всего мелкие яйца несут молодые несушки, которые только начинают свой цикл. Делать с этим ничего не нужно — через 1-2 месяца все наладится самостоятельно.

Если речь идет о старших курах, причина может состоять в условиях содержания и питания. В рационе кур должно быть минимум 16-17% протеина.

Для исправления ситуации можно давать специальный комбикорм для несушек, добавлять соевый или подсолнечный шрот, а иногда вареное яйцо и сыр.

На массу яйца оказывает влияние и дефицит кальция. В таком случае нужно добавлять в корм специальные премиксы или обеспечить птице доступ к ракушечке или известняку.

Специалисты также настаивают на проверке кур на наличие глистов. Паразиты могут ухудшать общее состояние птицы и ее яйценоскость.

Напомним, у специалистов до сих пор нет единой позиции относительно того, где лучше хранить яйца — в холодильнике или при комнатной температуре. В холодильнике они могут оставаться свежими до пяти недель, но быстро впитывают запахи и нуждаются в стабильной холодной среде.

При условии до +18 °C яйца можно безопасно держать вне холодильника, особенно если они немытые и с неповрежденной природной пленкой. Эксперты советуют хранить магазинные обработанные яйца только в холодильнике, а домашние — можно и на полке, при избежании тепла и солнца.