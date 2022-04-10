Петушок – символ победы: художница из Харькова рассказала, как подарила Джонсону и Зеленскому узнаваемую керамику

Петушок – символ победы: художница из Харькова рассказала, как подарила Джонсону и Зеленскому узнаваемую керамику

Она догнала делегацию на Аллее Героев Небесной Сотни.

Во время прогулки по Киеву к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону подошла прохожая и подарила им керамических петушков. Такой же петушок авторства Прокопа Бидасюка стоял на кухонном шкафчике, который уцелел в разрушенном российскими войсками многоэтажке в поселке Бородянка Киевской области. Фото этого шкафчика с петушком приобрело популярность в Интернете и стало символом устойчивости украинского народа.

Позже о встрече с политиками рассказала самая художница — художница из Харькова Валерия Полянскова в Facebook.

"Петушок один из главных символов победы, стало ясно из первых фото", — отметила она. А дальше, мол, была серия странных совпадений.

Associated Press

Она с друзьями увидела Зеленского и Джонсона и уехали домой, но почти перед домом женщина поняла, что не подарила политикам петушков.

Зеленского и Джонсона удалось обнаружить на Аллее Героев Небесной Сотни.

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Художнице даже удалось убедить сотрудников охраны подойти к представителям власти и вручить подарки.

Она искренне удивлена, что история приобрела такой резонанс.

"Глиняные петухи, копия тех, что были на известном фото из разрушенной Бородянки. Они стали символом стойкости украинского народа. Верим, что это хороший знак", – написал затем президент Зеленский в своем Instagram.

Напомним, 9 апреля Джонсон прибыл с визитом в Киев, где провел переговоры с Зеленским. Политики, в частности, договорились в дальнейшем усиливать общую антивоенную коалицию, а также о многом другом. Премьер Британии сообщил, что недавно для Украины собрали 1,5 млрд евро.

Джонсон также пообещал поставку Украине оборудования, технологий, ноухау и разведданных.

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