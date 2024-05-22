Певица, которая развелась с "призраком-сталкером", заявила, что усыновила одержимого клоуна — фото

Женщина, утверждающая, что вышла замуж, а затем развелась с привидением, теперь усыновила одержимого клоуна.

Об этом пишет Daily Star.

40-летняя британская певица Brocarde ранее обменялась обетами с духом викторианского солдата по имени Эдвардо, но их отношения закончились, когда она обвинила его в неверности и преследовании.

С тех пор автор песен приютила одержимого клоуна после того, как установила с ним связь во время пребывания в отеле "Клоун" в Неваде.

После турне США с куклой-клоуном она вернулась в свой дом в Оксфордшире, чтобы провести паранормальное расследование о своем новом компаньоне. Однако Брокард говорит, что Эдвардо не в восторге от нового пополнения и не хочет видеть клоуна в доме.

Brocarde / Фото: instagram.com/brocarde

Она рассказала, что Эдвардо относительно спокойно относился к ее общению с другими духами и сейчас они редко выходят на контакт. Но мысль о том, что она привела еще одно привидение в их общеее пространство, похоже, не дает покоя его душе.

Она объяснила: "Я могу мгновенно определить, когда Эдвардо хочет что-то сказать, его энергия очень мощная. Его присутствие в последнее время было очень управляемым, и я вижу его лишь время от времени, хотя ему не нравится клоун, он наблюдает за ним, и я постоянно нахожу клоуна у двери, деликатность не является сильной стороной Эдвардо. Ему не о чем беспокоиться, потому что я не намерена выходить замуж за призрака-клоуна, хотя это было бы забавно. Клоун здесь только с исследовательской целью, и мне точно не нужно попадать в паранормальный любовный треугольник. Я знаю, что клоун одержим, так что, возможно, Эдвардо уловил какую-то плохую энергию и просто наблюдает за мной. Меня завораживает перспектива духовных судов и объектов с призраками, это целый новый мир для меня, поэтому я стараюсь узнать и впитать как можно больше".

По ее словам, во время путешествия в знаменитый мотель "Клоун" Брокард мгновенно потянулась к клоуну и соединилась с ним благодаря "их любви к театру и выступлениям". Она добавила, что дух, находившийся в ловушке внутри клоуна, сразу рассказал Брокард, что он был карнавальным клоуном, и что он был измученной душой, проводившей свои дни, выступая перед аудиторией, которой было безразлично, и смеявшей его за то, что он не был смешным.

Brocarde / Фото: instagram.com/brocarde

"Когда я общалась с духами, то часто сначала испытывала их эмоции. Иногда беспокойный дух привязывается к физическому существу, в этом случае эта кукла-клоун когда-то принадлежала мужчине, работавшему клоуном, или который контактировал с ним", — рассказала она. "Этот мужчина был замучен своими мечтами о звездной славе, но был обречен на жизнь на карнавале, где его недооценивали. Я предположила, что как творческий человек, я могу иметь отношение к этому, поэтому я чувствую, что именно поэтому он выбрал меня, чтобы передать это послание".

Администрация мотеля позволила ей "усыновить" клоуна и провести тщательное паранормальное расследование, чтобы выявить больше информации или даже собрать доказательства его владения.

"Я испытала непреодолимое желание узнать больше об этом человеке, и я почувствовала, что он хочет быть спасенным", — продолжила артистка. "Мотель для клоунов – это конкурентная среда для клоунов, где сотни из них соревнуются за внимание посетителей. Мне было интересно посмотреть, как он будет реагировать в разных ситуациях. Сейчас у меня есть только отрывки информации о нем, поэтому в течение следующих нескольких месяцев я попробую понять больше".

Brocarde / Фото: instagram.com/brocarde

Мотель "Клоун" широко известен как одно из самых обитаемых привидениями мест в штате Невада. Проведя ночь в одиночестве в отеле, Брокард поделилась своими мыслями о том, почему это может быть так.

Она объяснила: "Мотель интригует тем, что в течение многих лет на этом месте были зафиксированы многочисленные убийства, и многие смерти произошли при неприятных обстоятельствах. Считается, что в этом месте действуют темные силы, поскольку оно расположено у портала. Напротив парковки есть кладбище, поэтому это не самое веселое место, отсюда и клоуны. Считается, что многие привидения все еще живут здесь, и некоторые из них завладели клоунами в музее. Клоуны были подарены со всех уголков мира, и я считаю, что некоторые из них имеют духовную привязанность, которая возникла еще до их прибытия в музей, как, например, тот, которого я усыновила".

Покинув мотель "Клоун", рок-девушка гастролирует по Штатам со своим новым приятелем. Они побывали в Тинселтауне и даже оторвались на вечеринке в Городе Греха, но пока выходки жуткой куклы были довольно сдержанными. "Пока он ведет себя мирно", — добавила она. "Он часто передвигается сам по себе, но ничего такого, что вызывало бы у меня тревогу. Надеюсь, это не изменится теперь, когда у меня в доме появилось два привидения!".

Сейчас Брокард готовится запустить "клоунскую камеру", чтобы поклонники могли быть в курсе ее саги о призрачном усыновлении.

Напомним, "умершая" после удара молнии женщина предусматривает грядущие катастрофы в мельчайших деталях. После инцидента у нее началась чрезвычайная "вторая жизнь".

Читайте также: