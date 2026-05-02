Японская андеграундная айдолка Харида Мацумото оказалась в центре скандала из-за необычного формата взаимодействия с фанатами после своих выступлений.

Об этом пишет Oddity Central.

Артистка позволяла поклонникам приближаться к ней после концертов и участвовать в довольно провокативном фан-сервисе – Харида дает фанатам нюхать свои подмышки после выступлений на сценах.

Фото с таких встреч быстро разошлись по Сети.

Харида Мацумото с фанатами / © скриншот с видео

Айдол-индустрия в Японии традиционно основывается на тесном контакте между исполнителями и аудиторией. Артисты часто принимают участие во встречах с фанами, автограф-сессиях и других мероприятиях, помогающих формировать лояльное сообщество поклонников.

Впрочем, в сегменте андеграундных айдолов конкуренция особенно высока. Исполнители, не имеющие поддержки крупных агентств, вынуждены самостоятельно привлекать внимание и искать нестандартные способы взаимодействия с аудиторией.

Именно это, по мнению части пользователей, могло подтолкнуть Мацумото к более радикальным решениям. Некоторые считают, что она «перешла границу», в то время как другие рассматривают ситуацию как проявление сложных условий в этой сфере.

Андеграундные айдолы обычно выступают в небольших залах, торговых центрах и клубах, а их доходы часто остаются ниже среднего уровня. Кроме того, они вынуждены поддерживать определенный публичный образ, что также влияет на формат взаимодействия с фанатами.

Значительная часть из 400 000 подписчиков Хариды продолжает поддерживать ее, несмотря на споры вокруг ее последнего фан-сервиса, но некоторые критикуют ее за то, что она делает то, что они считают отвратительным.

Напомним, известная украинская певица шокировала попыткой "купить" ее за два миллиона долларов.

