"Пейте, пейте": туристы опрометчиво соблазнились бесплатными шезлонгами в баре возле пляжа

Компания туристов из Италии, отдыхая на греческом острове Миконос, решила отдохнуть на "бесплатных шезлогнах", заказав напитки и среднюю порцию кальмаров и креветок. Счет, который им выставили, не только удивил, но и возмутил.

Об этом они написали на туристическом портале TripAdvisor.

Итальянцы выбрали для отдыха "DK Oyster" в местечке под названием Платис-Гиалоси. Здесь все было почти идеально, пока туристы не узнали цену напитков и закусок.

"Мы выпили 3 апельсиновых сока, один Aperol Spritz и съели среднюю порцию кальмаров и креветок. А в конце мне нужно было заплатить 711 евро!!!" – пожаловался бедняга в отклике.

Автор сообщения сетует, что о высоких ценах отдыхающих никто не предупредил. По его словам, он хотел вызвать полицию, но не имел на это времени, потому что нужно было возвратиться на корабль для дальнейшего путешествия.

Это не единственный негативный отклик на это заведение. Посетители пишут, что его владельцы привлекают "бесплатными шезлонгами", а затем выставляют очень дорогие счета.

"Не позволяйте чрезмерно доброжелательному менеджеру и "бесплатным шезлонгам" обмануть вас! Одно пиво стоит 65 евро... Они просто продолжали приносить напитки, и всякий раз, когда мы спрашивали цену, они говорили, подожди, я вернусь. Когда мы попросили меню, они не хотели его показывать", – отмечает еще одна отдыхающая.

Напомним, ранее супруги пожаловались на жуткий отпуск в пятизвездочном отеле в Доминиканской Республике.

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