Пицца с 1001 сортом сыра побила мировой рекорд: как она выглядит (фото)

Повар рассказал, как ее готовили.
Спеченная во Франции пицца побила мировой рекорд по количеству сортов сыра.
Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.
Рекордное творение содержит 940 французских сыров и 61 сыр из других частей света. Его придумали французские повара-пицейолы Бенуа Брюэль и Фабьен Монтелланико.
Предыдущий рекорд у 834 вида сыра был установлен Морганом Нике в 2021 году.
Чтобы добиться пикантного результата, создатели пиццы, которым также помогли сыродел Софи Ришар-Луна и ютубер Флориан Онейр, нарезали по двухграммовому кубику каждого сыра и добавили его поверх основания пиццы.
"Нам пришлось заранее приготовить тесто для пиццы, чтобы оно не порвалось под тяжестью всего этого сыра", – объяснил Брюэль.
Они наслаивали более мягкие сыры поверх более твердых и помещали форму для печенья вокруг бугорка, чтобы все оставалось целым во время приготовления. Затем, через две минуты, форму для печенья убрали, а пиццу вернули в духовку на 20 секунд, прежде чем вынуть.
Брюэль, уже однажды заслуживший этот титул, когда в 2020 году использовал 254 разных сыра, пять месяцев путешествовал по Франции в поисках дополнительных сортов сыра. Многие даже бесплатно давали ему свой сыр, когда узнали, что он пытается установить мировой рекорд.
"Это был настоящий подвиг – находиться среди сыроделов, а также находиться на фермах и встречаться с производителями, которые так увлечены своей профессией", – сказал Брюэль, занимающийся производством пиццы уже 13 лет.
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Смелый шеф-повар также установил рекорд самой большой демонстрации сортов сыра, побив предыдущий рекорд в 730 сортов, установленный в 2016 году.
Напомним, женщина пересекла Антарктиду за 31,5 дня на лыжах. Она претендует на мировой рекорд.
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