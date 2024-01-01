Пицца с 1001 сортом сыра побила мировой рекорд: как она выглядит (фото)

Спеченная во Франции пицца побила мировой рекорд по количеству сортов сыра.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Рекордное творение содержит 940 французских сыров и 61 сыр из других частей света. Его придумали французские повара-пицейолы Бенуа Брюэль и Фабьен Монтелланико.

Предыдущий рекорд у 834 вида сыра был установлен Морганом Нике в 2021 году.

Пицца с 1001 сортом сыра / Фото: guinnessworldrecords.com

Чтобы добиться пикантного результата, создатели пиццы, которым также помогли сыродел Софи Ришар-Луна и ютубер Флориан Онейр, нарезали по двухграммовому кубику каждого сыра и добавили его поверх основания пиццы.

"Нам пришлось заранее приготовить тесто для пиццы, чтобы оно не порвалось под тяжестью всего этого сыра", – объяснил Брюэль.

Пицца с 1001 сортом сыра / Фото: guinnessworldrecords.com

Они наслаивали более мягкие сыры поверх более твердых и помещали форму для печенья вокруг бугорка, чтобы все оставалось целым во время приготовления. Затем, через две минуты, форму для печенья убрали, а пиццу вернули в духовку на 20 секунд, прежде чем вынуть.

Пицца с 1001 сортом сыра / Фото: guinnessworldrecords.com

Брюэль, уже однажды заслуживший этот титул, когда в 2020 году использовал 254 разных сыра, пять месяцев путешествовал по Франции в поисках дополнительных сортов сыра. Многие даже бесплатно давали ему свой сыр, когда узнали, что он пытается установить мировой рекорд.

"Это был настоящий подвиг – находиться среди сыроделов, а также находиться на фермах и встречаться с производителями, которые так увлечены своей профессией", – сказал Брюэль, занимающийся производством пиццы уже 13 лет.

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Смелый шеф-повар также установил рекорд самой большой демонстрации сортов сыра, побив предыдущий рекорд в 730 сортов, установленный в 2016 году.

Напомним, женщина пересекла Антарктиду за 31,5 дня на лыжах. Она претендует на мировой рекорд.

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