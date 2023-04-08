Пикировка и пересадка: что делать, если рассада капусты вытянулась

Даже при соблюдении всех правил температурного режима, поливки и освещения, рассада капусты может вытягиваться. Главная причина — семена имеют разное всхожесть. Что делать, если рассада капусты вытянулась – читайте в материале ТСН.ua.

Почему вытягивается рассада капусты? Дело в том, что не все сорта все равно развиваются. Поэтому, когда вы пробуете что-то новое, сеянцы могут стать слишком тонкими и длинными еще до того, как их можно будет высадить в почву.

Самым простым способом спасти капусту в таком случае можно назвать ее пересадку в более глубокую емкость. Однако нужно знать несколько важных нюансов.

Что делать, если рассада капусты вытянулась

Прежде всего, нужно провести пикировка.

Сначала возьмите пластиковые стаканы объемом 200 мл. Сделайте в дни небольшие отверстия. Приблизительно на четверть заполните землей.

Теперь нужно взять пластиковый коробок, застелить его плотной пленкой без дыр. Сверху лучше присыпать мелкими опилками от фруктовых деревьев или деревьев твердых пород. Ни в коем случае не используйте сосновые опилки.

Во время пикирования рассаду капусты нужно аккуратно вынимать вместе с комом земли, а затем ставить в стакан. Вытянутая ножка должна быть в стакане.

Далее грудку земли с сеянцем нужно обильно полить теплой водой, а затем засыпать сухой почвой. Не забудьте утрамбовать землю. Поливать сверху больше не нужно, чтобы тонкая ножка не пропала. Влаги должно хватить для питания корешка.

Когда вы пересадили в стаканы всю рассаду капусты, их необходимо установить в пластиковую коробку, куда вы насыпали опилки. Первые дни следует поливать именно опилки – так влага из-за отверстий на дне стаканов будет попадать в землю.

Как только корень приживется, капуста поднимется. После этого можете поливать ее сверху.

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