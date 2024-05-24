"Пиковые кровавые бои": известный астролог ответил, когда Украина начнет побеждать на фронте

Известный астролог Алакх Ниранжан предсказал, когда Украина перехватит инициативу на боли боя. Также он назвал самый кровавый месяц войны.

Об этом он рассказал в комментарии ютуб-канала "Прогноз".

Астролог отметил, что в июне на фронте существенно ничего не изменится, однако уже в июле ожидаются кровавые бои. Осенью, по мнению Алакха Ниранжана, можно ожидать положительных изменений.

"Самые страшные бои придутся на июль. Потому что к этому времени Украина накопит максимум силы. И это будут пиковые кровавые бои. Именно к концу июля будет небольшая, но важная победа Украины. Психологически важная. Далее - начнутся переговоры, а бои будут продолжаться. И уже в сентябре-октябре можно ожидать существенных положительных изменений. Я понимаю, что это выглядит странно", - сказал он.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, проводница к Высшим измерениям назвала точный год, когда закончится война.

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