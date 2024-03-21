Пилот напился прямо перед вылетом: чем все закончилось

Его застукали с полупустой бутылкой в багаже во время обыска.

Пьяного пилота приговорили к 10 месяцам тюрьмы после того, как его поймали с бутылкой алкоголя менее чем за два часа до запланированного вылета.

Об этом сообщает Daily Record.

63-летний капитан Лоуренс Рассел почти в два с половиной раза превысил допустимую норму алкоголя перед вылетом из Эдинбурга в Нью-Йорк. Во время обыска его сумки в аэропорту Эдинбурга была обнаружена полупустая бутылка Jägermeister.

Он должен был отвезти сотни пассажиров в путешествие всего через два часа. После того, как в начале этого месяца он признался, что приступил к исполнению обязанностей пилота в состоянии алкогольного опьянения, он был осужден в Эдинбургском шерифском суде.

В суде сообщили, что Рассел, уроженец Джорджии, должен был лететь самолетом Boeing 767 ранним утром в пятницу, 16 июня в 2023 году. Пилота Delta Airlines остановили, когда его ручная кладь была отклонена рентгеновским аппаратом безопасности, который обнаружил две бутылки Jagermeister, одна из которых была открыта и заполнена наполовину.

Облаченный в форму пилота и с ремешком с надписью Delta, Рассел признал, что алкоголь принадлежит ему. Он был немедленно арестован полицией и не прошел тест на алкоголь в 9:30 утра.

Позже анализ крови показал, что у Рассела было "не менее 49 миллиграммов алкоголя в 100 миллилитрах крови".

После того, как пилота поймали, рейс в Нью-Йорк был остановлен. Авиакомпания Delta Airlines, в которой работал Рассел, выпустила инструкцию для пассажиров, задержавшихся из-за этой находки.

Представители компании отметили: "Хотя Delta не комментирует текущие судебные дела, политика компании по поводу алкоголя является одной из самых строгих в отрасли, и мы не терпим ее нарушений".

Напомним, недавно пилоты пассажирского лайнера заснули во время рейса. Известно, чем все закончилось.

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