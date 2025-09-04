Пилот назвал самые частые вопросы от пассажиров: почему ответ приходится искать в Google

Пилот / © pexels.com

Бывший военный, который стал коммерческим пилотом, рассказал о самых распространенных вопросах, которые пассажиры задают ему в аэропортах. Мужчина признался, что иногда, чтобы ответить, ему приходится обращаться к Google.

Пилот делится своим опытом в TikTok под ником @PerchPoint.

Один из самых частых вопросов пилоту от пассажиров — есть ли в самолетах газовые педали, как в машинах.

«У нас есть педали и у капитана, и у второго пилота. Есть две педали — для правой и левой ноги. Но они управляют рулем направления. Они также немного наклоняются вперед, чтобы можно было управлять тормозами. Нажимаем левую педаль — работают левые тормоза, правую — правые. Это используется для управления направлением или чтобы замедлиться при посадке, если нажимаем обе. В кабине много переключателей и кнопок, но нет газовых педалей», — объяснил пилот.

Вместо педалей для набора скорости пилоты используют рычаги тяги.

«Мы берем их и толкаем вперед — один отвечает за левый двигатель, другой за правый,» — отметил PerchPoint.

В самолетах с тремя или четырьмя двигателями количество рычагов соответственно больше.

Пилот также отметил, что лобовое стекло самолетов отличается от автомобильного: оно разделено, и у каждого пилота есть собственная половина и они отдельно управляют дворниками.

Что касается обязанностей, то разница между капитаном и первым офицером заключается лишь в том, что финальное решение принимает капитан. При этом управляют самолетом оба.

В другом ролике пилот признался, что даже в аэропортах его часто спрашивают о рейсах, которыми он не управляет. И тогда мужчина сам ищет ответы в Интернете.

«Люди переоценивают, сколько на самом деле знают пилоты и экипаж. Если меня останавливают и спрашивают дорогу к выходу на посадку или какую-то информацию о рейсе, я всегда рад помочь, ведь мы лучше знакомы с системой. Но в целом мы не имеем особого доступа или больше информации о чужих рейсах, чем кто-либо другой о своем», — рассказал PerchPoint.

К слову, ранее пилот PerchPoint рассказал — если пассажиры забывают включить режим полета в телефоне, это не приведет к катастрофе, но может создать помехи в наушниках экипажа. Эти помехи в виде жужжания мешают пилотам слышать важные команды диспетчера, особенно во время взлета и посадки. Посторонние шумы могут отвлекать пилотов в критические моменты.