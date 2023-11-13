Пилот не явился: пассажир сел за штурвал самолета и долетел в Испанию (фото)

Мужчина, оказавшийся среди разочарованных туристов, застрявших в самолете, сел за штурвал после того, как пилот не явился на работу.

Об этом пишет Mirror.

Майкл Брэдли надеялся улететь в Аликанте, Испания, со своей женой и сыном еще в 2019 году. Впрочем, его рейс находился под угрозой срыва, поскольку один из пилотов не пришел и с ним не могли связаться. Будучи пилотом easyJet, Майкл позвонил своему начальству и вызвался пролететь из Великобритании в Испанию.

Прежде чем самолет вылетел из аэропорта Манчестера, Майкл сказал: "Моя жена, сидящая в 15-м ряду с моим маленьким сыном — надеюсь, он уже спит, мне следует тише говорить, иначе меня отругают — сказала: "Наш рейс задерживается на два часа, потому что на рейсе минус один капитан". Итак, незадолго до того, как мы прошли контроль безопасности, я подумал, стоит ли мне позвонить. Я думаю, это потому, что я хотел уехать в отпуск. Я позвонил в easyJet и сказал: "Привет, я стою в терминале. Ничего не делаю. У меня с собой водительские права и я очень хотел бы уехать в отпуск, и если вам понадобится услуга, я стою здесь, готов лететь". Они сказали: "Мы вам перезвоним". Через тридцать восемь секунд они перезвонили мне и сказали: "Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, можешь ли ты полететь на самолете в Аликанте?".

Майкл Брэдли / Фото: Manchester Evening News

Женщина из Дентона, Большой Манчестер, сказала, что пассажиры обрадовались этой новости. Она написала в Facebook: "Это могло произойти только со мной! Приезжаю в аэропорт, а наш рейс задерживается на несколько часов... Потом я случайно смотрю на выходное время, и оно сменилось на закрытие ворот!!! Пришлось идти пешком через аэропорт, чтобы попасть на рейс. Подойдя к посадке, я спросила парня за стойкой, что происходит, и он сказал: "О, ваш пилот исчез, но парень, который летит вашим рейсом, будет управлять самолетом". Действительно необычно!!! К счастью, этот парень действительно был пилотом! Наверное, рейс отменили бы, если бы не он! Легенда".

Майкл Брэдли / Фото: Facebook

В разговоре с Manchester Evening News она сказала: "Я немного нервничала, когда мне впервые сказали об этом, но как только он рассказал нам об этом в самолете, я просто почувствовала облегчение от того, что нас не задержат".

Представитель easyJet тогда заявил, что задержка рейса произошла "из-за последствий отказа французского УВД", что сказалось на экипаже и означало, что им пришлось полагаться на резервных сотрудников. Он сказал: "Мы благодарны одному из наших пилотов, который летел в отпуск из Манчестера в Аликанте со своей семьей и согласился выполнить этот рейс. Это означало, что клиенты могли добраться до пункта назначения, что свидетельствует о приверженности и преданности делу нашей команды. Это полностью соответствует правилам, поскольку у него были права и удостоверения личности. Безопасность всегда является нашим наивысшим приоритетом".

Представитель сказал, что инцидент был "исключительным", и добавил, что Майкл хорошо отдохнул.

Напомним, убийцу освободили от 30-летнего заключения из-за тюремной пищи. Вес заключенного вырос со 120 килограммов на момент ареста до более 200 килограммов, что затрудняло его передвижение.

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