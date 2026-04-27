Пилот пассажирского самолета потерял сознание в воздухе из-за недосыпания: чем все закончилось

Самолет / © Associated Press

Второй пилот пассажирского самолета, выполнявший рейс из Нидерландов в Румынию, потерял сознание в кабине пилотов из-за недосыпания.

Об этом сообщает издание People.

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Tarom Airlines из Амстердама в международный аэропорт имени Анри Коанды в Бухаресте 4 августа 2021 года. В то же время отчет о нем Управление по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Румынии опубликовало только в марте.

Согласно отчету, у 57-летнего второго пилота была нехватка сна. Ее вызвали шум и средство от комаров в месте, где он ночевал перед рейсом.

Самолет вылетел примерно в 06:00 по местному времени. Приблизительно через 50 минут полета второй пилот сообщил, что чувствует себя плохо, однако рейс продолжился в штатном режиме.

Еще в аэропорту Схипхол в Амстердаме командир экипажа спросил второго пилота о его состоянии. Тот ответил, что может продолжать исполнять обязанности, но по соображениям безопасности попросил другого пилота взять на себя управление самолетом.

Во время захода на посадку состояние второго пилота ухудшилось. Командир воздушного судна объявил чрезвычайную ситуацию и попросил о медицинской помощи после приземления.

После посадки пассажиры покинули самолет через заднюю дверь, а медики оказали помощь на взлетно-посадочной полосе.

Позже выяснилось, что второй пилот потерял сознание. Он сообщил, что не спал накануне рейса из-за шума и использования средства от комаров.

По данным румынского издания Adevarul, после инцидента Tarom Airlines решила, что эти два пилота больше не будут выполнять рейсы вместе. В дальнейшем второй пилот будет летать только с дополнительным пилотом, инструктором или опытным командиром.

