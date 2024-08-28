Пилот под грибами "пытался разбить пассажирский самолет": шокирующая история

Пилот, который в состоянии наркотического опьянения намеренно "пытался разбить самолет" с 83 пассажирами на борту, рассказал свою версию событий.

Об этом пишет ABC News.

Джозеф Дэвид Эмерсон ожидает суда после того, как был арестован за попытку разбить самолет рейса 2059 авиакомпании Alaska Airlines 22 октября в 2023 году, находясь в кабине пилота.

После инцидента 44-летнему мужчине было предъявлено 83 обвинения в покушении на убийство и одно – в создании угрозы для воздушного судна, направлявшегося в Сан-Франциско, штат Калифорния, с Эверетта, штат Вашингтон, США.

Спустя почти год после инцидента Эмерсон рассказал в интервью о том, как развивались события с его точки зрения. По его словам, за два дня до вылета, он и его друзья приняли психоделические грибы, наркотик класса А, который может повлечь галлюцинации, в память о смерти его лучшего друга, умершего шесть лет назад. Однако эффект продолжался несколько дней после употребления, и он чувствовал себя плохо, когда ехал в аэропорт на свой рейс.

Пилот сказал, что мог думать только о том, чтобы быть дома со своей семьей, со страхом, что он никогда не вернется назад, когда он сел в кабину самолета.

Он вспомнил: "У меня было ощущение, что я в ловушке, вроде: "Я в ловушке в этом самолете и теперь никогда не вернусь домой?".

Джозеф утверждает, что начал верить, что то, что он видел, было ненастоящим, убеждая себя в том, что он действительно не летит домой, когда его друг отправил ему сообщение с просьбой сделать несколько дыхательных упражнений, чтобы успокоиться.

Он сказал, что его телефон прочитал текст на ухо, подтолкнув его к краю: "Вот здесь я сбросил наушники, и я был полностью убежден, что все это не на самом деле, и я не иду домой. А потом, когда пилоты не отреагировали на мое совершенно ненормальное поведение так, как я думал, что это соответствует действительности, я понял, что все это ненастоящее. Мне нужно было проснуться".

В следующие 30 секунд начались проблемы: "Перед моим лицом две красные ручки. И думая, что я проснусь, думая, что это мой способ выйти из этой нереальной реальности, я потянулся, схватился за них и потянул рычаги".

Оказалось, что это были рычаги управления отключением двигателя, что поставило бы всех на борту под угрозу гибели. "Я подумал: "Это меня разбудит", — утверждал он. "Я знаю, что эти рычаги делают в настоящем самолете, и мне нужно проснуться от этого. Знаете, это 30 секунд моей жизни, которые я хотел бы изменить, но не могу".

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К счастью, пилоты отдернули его руки, удивленные его поведением, а Эмерсон сказал, что "физическое прикосновение пилота" вырвало его из этого состояния, поскольку он осознал, что все это было на самом деле.

Говоря о везении, его действия не повлекли за собой никакой опасности, поскольку двигатели продолжали работать в нормальном режиме, пилоты высадили его из кабины, он пил прямо из кофеварки и сидел на кресле для бортпроводников. Однако вскоре после этого у него снова начались галлюцинации: "В какой-то момент я подумал, что, может быть, это все ненастоящее, и, может быть, я смогу проснуться, просто выпрыгнув, как вы чувствуете в свободном падении".

И именно тогда Эмерсон схватился за рычаг двери салона, пытаясь открыть их, прежде чем стюардесса остановила его, положив свою руку на его руку, снова пробудив его ото сна и дав ему понять, что все это было на самом деле.

Во время полета он написал своей жене SMS, в котором заявил: "Я совершил большую ошибку". Его жена, Сара Эмерсон, ответила: "Что произошло? С тобой все хорошо?". "Нет", — ответил Эмерсон.

Он быстро попросил стюардессу надеть на него наручники, пока он не причинил еще какого-либо вреда, надеясь получить помощь, когда самолет приземлится.

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Когда самолет приземлился, Эмерсон был заключен под стражу, и он провел за решеткой 45 дней, прежде чем его выпустили под залог, причем с тех пор, когда он съел грибы, ему понадобилось целых четыре дня, чтобы полностью поправиться и вернуться к нормальной жизни.

Тюремный врач сказал ему, что он страдал состоянием, называемым галлюциногенным персистирующим расстройством восприятия (HPPD), которое может вызвать у человека, впервые употребляющего психоделики, постоянные зрительные галлюцинации или проблемы с восприятием в течение нескольких дней после употребления.

Хотя с Эмерсона уже сняты обвинения в убийстве, ему предъявлено более 80 обвинений на государственном и федеральном уровнях, в том числе 83 обвинения в неосторожном создании опасности после того, как в декабре прокуроры снизили количество обвинений.

Напомним, в Польше в аэропорту украинца не пустили на самолет и задержали. Также его оштрафовали на 1000 злотых.

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