Пилот после 2 часов путешествия внезапно развернул пассажирский самолет назад, потому что он что-то забыл: как это закончилось

Самолет, летевший из США в Китай, после 2 часов путешествия внезапно развернулся назад. Оказалось, что это произошло из-за того, что пилот забыл дома паспорт.

Об этом пишет CNN.

В минувшие выходные самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании United Airlines, следовавший по маршруту Лос-Анджелес — Шанхай, был развернут после двух часов полета, когда он находился над Тихим океаном. В это время пилоту напомнили, что у него отсутствует паспорт. Это вызвало огромный скандал посреди экипажа. Однако больше всего пострадали пассажиры, которых на борту было 257.

Если бы пилот прибыл в Шанхай без паспорта, его могли бы задержать и депортировать, а авиакомпании United Airlines угрожал бы большой штраф. Поэтому нужно было действовать нестандартно, но это тоже имело серьезные последствия.

Отсутствие паспорта у пилота было только началом дальнейших проблем. Перенаправленный самолет приземлился в Сан-Франциско, и после посадки стало ясно, что у экипажа не хватит часов, чтобы легально продлить столь долгий полет. Пришлось высаживать пассажиров из самолета и искать новый экипаж. Как следствие, люди прибыли на место назначения с опозданием на 7 часов.

Напомним, пассажиры самолета 10 часов летели "в никуда" и вернулись на место вылета.

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