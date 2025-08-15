Пилот предупредил пассажиров о "черной дыре" в самолете, которой он не касается

Пилоты самолета / © pexels.com

Реклама

Хотя большинство пассажиров с нетерпением ожидают своего отпуска, опытный пилот предупредил: есть одна деталь в салоне самолета, которая может стоить вам потери ценных вещей. По словам пилота, он не коснулся бы этой детали даже за деньги.

Об этом в ролике на TikTok рассказал пользователь под ником @captain.steeeve8.

Пилот признался, что никогда не пользуется карманом на спинке кресла.

Реклама

«Прекратите класть личные вещи в карман сиденья перед вами. Если хотите потерять их навсегда, положите в эту темную дыру, которой является карман спинки кресла впереди. Не могу сказать, сколько людей я встречал, которые выходили из самолета и оставляли там что-то ценное», — рассказал капитан Стив.

По его словам, найти потерянную вещь практически нереально, если вы уже покинули борт.

«Шансы найти их уменьшаются с каждой минутой, если вы покидаете место и забываете [свои вещи] в этой черной дыре исчезновения», — добавил пилот.

В комментариях пользователи поделились своими историями потерь:

Реклама

«Моя учительница проверяла наши контрольные работы по математике в самолете и положила все в карман сиденья. Забыла их там, и мы все получили А+».

«Отличные советы, как всегда! Спасибо! А есть какие-то рекомендации по перелетам с домашними животными?»

«Потерял свою книгу по 3D-судоку. Оставил в кармане, и пришлось ждать Рождества, чтобы получить следующий том. Очень злился!»

«Так же потерял свой Kindle».

Совет пилота прозвучал вскоре после другого предупреждения от бортпроводницы, которая призвала пассажиров не мыть руки в туалете самолета, а вместо этого пользоваться антисептиком.

«Я неоднократно видела, как люди блевали в раковины в туалетах, поэтому если что-то упадет туда, я бы считала это потерянным. Никогда не видела, чтобы раковины там тщательно чистили. Вода, которой вы моете руки, также грязная. Ее запрещено пить, потому что в ней слишком много бактерий, поэтому мыть руки ею — не лучшая идея. Не знаю, что в ней есть, но она постоянно портит мои ногти, делает их ломкими, независимо от того, есть ли на них лак, гель или покрытие», — рассказала стюардесса с TikTok под ником @cherdallas.

К слову, ранее бортпроводник Станислав опубликовал в Tik-Tok четыре главных лайфхака для пассажиров, чтобы сделать подготовку к авиапутешествию проще и комфортнее.