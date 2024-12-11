Пилот признался, что произойдет, если самолет потеряет двигатели и всю мощность на высоте 9 км

Опытный пилот объяснил, что произойдет, если двигатели самолета прекратят работу и он потеряет мощность на высоте 9 км.

Об этом пишет LADbible.

Пилот, известный в социальных сетях как Капитан Стив, пояснил, что большинство коммерческих самолетов имеют два двигателя, при этом большинство самолетов способны летать только с одним двигателем. Но что произойдет, если откажут оба.

"Что, если бы коммерческий самолет потерял оба двигателя, смог бы он продлить полет? Ответ — да, — объясняет Стив. Он имеет коэффициент скольжения примерно три к одному. На высоте 9 км я пролечу еще около 145 км".

Ситуация была бы совсем другой, если бы в самолете полностью отказалось электричество и гидравлика. В такой ситуации пилоты не смогут вернуть самолет на землю, потому что ничто не работает.

"Что ж, есть крайнее средство, которое называется "таранная воздушная турбина", — продолжил пилот. "Вы могли видеть ее на борту самолета с предупредительным знаком на самолете, чтобы не приближаться к месту, где хранится это устройство. Если в самолете выключается электричество, ничего больше не работает, эта штука автоматически выпадает в хвостовой части самолета.

Воздушная турбина "выглядит как двигатель Evinrude на вашем старом Boston Whaler", объясняет Стив, который для неамериканцев является стандартным двигателем для небольшой лодки, стоящей в воде.

"У него спереди есть маленький пропеллер, и он начинает вертеться, как сумасшедший", — добавляет Стив. Он работает и дает мне гидравлику и электричество, так что я могу запускать радио, опускать шасси и безопасно маневрировать самолетом для посадки".

Итак, если самолет все же потеряет мощность, это еще не конец, хотя и довольно ужасающая прямая. Пилот использует интенсивные тренировки, чтобы попытаться посадить самолет подальше от застроенных территорий, а воздушная турбина совершит чудеса, помогая самолету скользить в безопасное место.

Напомним, ранее пилот самолета объяснил, что произойдет, если пассажиры не включат режим полета на смартфоне. Он рассказал об истинной причине этой функции безопасности.

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