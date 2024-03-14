Пилот рассекретила, что сделают члены экипажа, когда самолет вот-вот упадет

Первый пилот Boeing 737 компании TAROM объяснила, что сделают пилоты, если самолет вот-вот упадет.

Об этом пишет Mirror.

Лилиана Гирап подчеркнула, что это событие маловероятно и шансы погибнуть в авиакатастрофе очень скудны. Лишь 0,000001% самолетов разбились за последние 10 лет. Ежегодный риск погибнуть в авиакатастрофе для среднестатистического американца составляет около 1 до 11 миллионов.

Несмотря на это, гораздо больше людей боятся летать. Отчасти это связано с катастрофическим характером авиатрощи и, возможно, с тем, что образ выходящего из-под контроля самолета закрепился в массовой культуре благодаря многочисленным фильмам.

Лилиана рассказала, что пилотов учат говорить с пассажирами в случае аварии. Впрочем, если самолет будет падать, скорее всего, об этом пассажиры не узнают.

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"Мы так много тренируемся на все случаи чрезвычайных ситуаций, мы читаем обо всех системах, что в самолете не бывает ни секунды, когда мы думаем, что самолет разбился бы. Это не вариант. Это не вариант в нашем мышлении. Мы готовы к 99 ,9% чрезвычайных ситуаций", – пояснила Лилиана Гирап. Мы готовимся, если не работает гидравлика или электричество, если останавливаются все двигатели, мы готовимся настолько, чтобы не было такой ситуации, когда мы опускаем руки и думаем: "Сейчас мы сделаем объявление для пассажиров". В любой чрезвычайной ситуации приоритетом является полет самолета. В настоящей чрезвычайной ситуации наша забота – управлять самолетом, а не разговаривать с пассажирами. Я говорю это со всем уважением к пассажирам".

Лилиана говорит, что работа экипажа состоит в том, чтобы "управлять толпой" и следить за тем, чтобы пассажиры находились в самых безопасных местах. Пока они это делают, пилоты занимаются своими делами в кабине. "Мы управляем самолетом. Как только мы знаем, что мы вне опасности и собираемся приземлиться, мы делаем объявление", — добавила Лилиана.

Напомним, пассажир забросал двигатель самолета монетами. Из-за выходки рейс задержали на четыре часа.

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