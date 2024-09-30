Пилот растрогал разгневанных на 7-часовую задержку рейса пассажиров: как он загладил вину – фото

Пилот шокировал недовольных пассажиров, заказав им ужин после продолжительной задержки самолета.

Об этом сообщает Daily Star.

Рейс был перенаправлен из-за экстренной посадки и пассажирам пришлось ждать семь часов. Чувствуя себя виновным, пилот решил заказать 30 пицц в аэропорт Нью-Мексико для пассажиров, застрявших на борту.

Люди на борту рассказали, как эта "неутешительная" ситуация изменилась к лучшему очень трогательным способом. Все пассажиры удивляются щедрости пилота, которую, по их мнению, не часто можно увидеть в самолетах.

"Большинство организаций не выходят за рамки дозволенного, но этот капитан не постыдился", — сказала путешественница Таня Стамос в интервью Fox News. "Его поступок в тот вечер – это то, чего нам следует делать больше: бескорыстных актов любви, сострадания и человечности".

Пилот накормил разъяренных пассажиров / Фото: tiktok.com/@ladyt98tanya

Самолет авиакомпании United Airlines, летевший из Сан-Франциско в Хьюстон 13 сентября, был вынужден совершить экстренну посадку в Альбукерке. В несчастливой ситуации кто-то потерял сознание в туалете самолета и нуждался в неотложной медицинской помощи. Около 150 пассажиров были вынуждены покинуть самолет. Начался хаос, когда работники пробовали организовать размещение клиентов.

Таня поделилась своим днем в видео на TikTok, где объяснила, что авиакомпания предоставила ваучеры на питание стоимостью 15 долларов. Однако это было глупо, поскольку большинство ресторанов уже были закрыты. Имея несколько голодных пассажиров, пилот взял дело в свои руки. Он заказал несколько пицц для всех пассажиров самолета, чтобы убедиться, что все были накормлены и позаботились о них. Казалось, что пилот заплатил за это из собственного кармана.

Более того, на кадрах видно, как пилот разносит пиццу и убеждается, что все сыты, прежде чем взять себе тарелку. Он делал это, стоя за стойкой обслуживания.

Пилот накормил разъяренных пассажиров / Фото: tiktok.com/@ladyt98tanya

Позже все пассажиры смогли сесть на самолет и прибыли к месту назначения, Хьюстон, около двух часов ночи. Это было приблизительно через семь часов после того, как они поначалу планировали прибыть.

"Когда настал мой черед выходить из самолета, я пожала ему руку и поблагодарила", — добавила Таня. "Все, кто стоял за мной, последовали моему примеру и тоже пожали ему руку".

Напомним, ребенок родился во время полета на борту самолета и получил пожизненные бесплатные билеты. Младенец появился на свет во время рейса авиакомпании EgyptAir.

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