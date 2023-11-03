Пилот разбил самолет и провел ночь в болоте с аллигаторами - фото

Во Флориде, США, пилот небольшого самолета провел всю ночь в болоте с аллигаторами после попадания в аварию.

Об этом сообщает CBS Miami.

Мужчина был единственным человеком на борту одномоторного самолета Cessna Skyhawk 172M, когда, по его словам, он упал в 4 утра у побережья.

Самолет был зарегистрирован в летной школе Хомстеда. Согласно отслеживанию рейсов, самолет покинул место у озера Окичоби и направился на юг, прежде чем столкнулся с проблемой недалеко от шоссе I-75 в Южном Броварде.

Пилот провел ночь в болоте с аллигаторами / Фото: скриншот с видео

По словам начальника пожарной охраны Майкла Кейна, у пилота была рана на ноге. Кейн говорит, что 911 получила звонок из летной школы, где базировался самолет, и на место отправили экипажи на аэроглисерах. Но они поняли, что для спасения пилота им нужен подъемник. Именно тогда была вызвана пожарно-спасательная служба.

Пилот провел ночь в болоте с аллигаторами / Фото: скриншот с видео

Когда прибыл вертолет пожарно-спасательной службы, мужчину подняли с крыла самолета. Его привязали и подняли к вертолету.

Пилот провел ночь в болоте с аллигаторами / Фото: скриншот с видео

Затем его перевезли в больницу, где он остался проходить курс лечения.

Расследование продолжается.

Напомним, детям каждый день приходится пересекать мост из трубы и веревки через реку с аллигаторами. Это один из способов добраться до школы.

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