Пилот самолета объяснил, что произойдет, если пассажиры не включат режим полета на смартфоне

Часто одной из первых вещей, которые делают пассажиры, когда садятся в самолет, является переключение телефона в режим полета.

Пилот рассказал о том, что произойдет, если люди забудут включить этот режим, сообщает Daily Star.

Режим полета препятствует подключению устройства к сети, а это значит, что вы не можете совершать или принимать телефонные звонки, текстовые сообщения или пользоваться Интернетом.

В Allianz Travel Insurance говорят, что эта функция безопасности останавливает радиоволны, которые потенциально могут мешать работе гарнитур пилотов.

Пилот @PerchPoint опубликовал в своем TikTok видео, чтобы рассказать пассажирам больше.

В видео он сказал: "Если вы забыли перевести свой телефон в режим полета, нет, это не конец света, самолет не упадет с неба, и это даже не повредит системам на борту. Если у вас есть самолет с 70, 80, 150 людьми на борту, а также телефоны трех-четырех человек начинают пытаться установить связь с радиобашней для входящего телефонного звонка, он посылает радиоволны. Есть вероятность, что эти радиоволны могут мешать радиоволнам гарнитуры, которую используют пилоты".

Он рассказал историю о том, как однажды он летел и едва мог слышать сообщения в гарнитуре из-за препятствий.

"Как я уже сказал, это определенно не конец света, но это довольно раздражает, когда вы пытаетесь записать инструкции, а звук такой, будто вокруг летает оса или что-то еще. Так что если вам когда-нибудь было интересно, зачем вам нужно включать режим полета, вот почему", — добавил пилот.

Напомним, ранее пилот назвал мрачную причину, почему иллюминаторы самолетов округлены. Этот дизайн был разработан в 50-е годы не просто так.

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