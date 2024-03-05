Пилот самолета покинул кабину и принял роды у пассажирки - фото

Пилот добавил к своему имени еще один титул после того, как помог пассажирке во время родов в воздухе.

Об этом пишет nypost.com.

Джакарин Сарарнракскул – отец одного ребенка и пилот с 18-летним стажем. Он летел на самолете VietJet из Тайбэя, Тайвань, в Бангкок, Таиланд, когда на борту произошла чрезвычайная ситуация.

По данным Viral Press, Сарарнракскул, пилотировавший самолет, покинул кабину после того, как бортпроводники сообщили, что в одном из туалетов рожала женщина. Оставив второго пилота управлять самолетом, Сарарнракскул бросился к роженице и обнаружил, что у нее активные роды.

Вскоре она родила ребенка. Джакарин рассказал, что за 18 лет своей пилотской карьеры никогда не принимал роды.

Джакарин Сарарнракскул с малышом / Фото: ViralPress

Парамедики ждали самолет, когда он приземлился в Бангкоке. Было подтверждено, что мать и ребенок живы и здоровы.

Сарарнракскул гордится тем, что помог.

"Он сможет всю жизнь говорить всем, что родился в воздухе", — сказал пилот о новорожденном мальчике. "Я так горжусь тем, что смог помочь привести его в этот мир".

Джакарин Сарарнракскул / Фото: ViralPress

Сарарнракскул рассказал, что экипаж назвал малыша "Скаем" в честь его вихревого и хаотического рождения в небе. Пилот не сообщил, имеет ли он какое-либо медицинское образование.

Напомним, две женщины и мужчина официально стали родителями ребенка. У малыша теперь три фамилии.

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