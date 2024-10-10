Пилот внезапно потерял сознание во время полета: то, что сделала пассажирка, всех шокировало

Опасная ситуация произошла в США на борту гражданского самолета Super King Air 350ER. После того, как потерял сознание пилот, за штурвал села пассажирка.

Об этом пишет CBS.

Самолет вылетел из аэропорта Хендерсон, штат Невада, и направлялся в региональный аэропорт Монтеррея, штат Калифорния. Кроме пилота, на борту самолета была только одна пассажирка – его жена.

В какой-то момент состояние здоровья пилота внезапно ухудшилось, по некоторым данным, он потерял сознание из-за проблем с сердцем. Пассажирка, которая не имела пилотской лицензии, взяла управление на себя. По данным телеканала CBS, это была жена пилота. 69-летняя Ивонн Кинан-Уэллс связалась с авиадиспетчерами и дрожащим голосом сообщила им о сложившейся ситуации. Ее муж, 78-летний Элиот Альпер, лежал рядом без сознания. Тогда ей дали инструкции и были постоянно на связи. В конце концов ей удалось успешно приземлить самолет.

Работники аэропорта были поражены тем, что женщине в конце концов удалось посадить самолет. Они это называют "беспрецедентным случаем". Известно, что ее муж-пилот умер.

Напомним, во время полета внезапно скончался пилот пассажирского самолета.

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