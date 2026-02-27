Пилот впервые приземлил самолет на движущийся поезд — видео

Реклама

Итальянский пилот-каскадер Дарио Коста вошел в историю авиации, став первым, кто приземлил самолет на движущийся поезд, а затем снова взлетел.

Об этом пишет Oddity Central.

Речь идет о сверхсложном маневре: Коста посадил свой спортивный самолет Zivko Edge 540 на специально оборудованную платформу на последнем вагоне поезда, который двигался со скоростью около 120 км/ч.

Из-за угла снижения и скорости поезда пилот фактически не видел взлетно-посадочную полосу во время финальной фазы маневра. Он вынужден был полагаться на точные расчеты, когнитивную подготовку и отработанные до автоматизма навыки.

"Приземление на поезд было одним из самых сложных и требовательных проектов в моей карьере", — отметил Коста, подчеркнув, что ключевым фактором была абсолютная точность выравнивания с поездом.

Проект реализовывался при поддержке Red Bull. Подготовка стартовала еще в 2024 году: команда создавала симуляции, проводила контролируемые наземные испытания и моделировала разные сценарии. Репетиции на подвижном поезде были невозможны, поэтому значительную роль сыграли компьютерные расчеты и тренировки.

Сложность задачи усиливалась короткой платформой для приземления, турбулентностью поезда и изменениями воздушных потоков. Любая погрешность могла привести к катастрофе.

Несмотря на это, Коста успешно приземлил самолет на последний вагон, а затем выполнил взлет и поднялся в небо.

Маневр стал беспрецедентным примером точности, подготовки и координации, а также показал пределы возможностей современной спортивной авиации.

