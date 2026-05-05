Пилот заявил, что увидел будущее: впоследствии его странное видение сбылось

Британский самолет

Британский маршал авиации Роберт Виктор Годдард вошел в историю не только как военный летчик, но и как участник одного из самых известных случаев, который поклонники мистики называют «провалом во времени».

Годдард начал службу еще во время Первой мировой войны, а затем присоединился к Королевской военно-морской авиационной службе. В течение следующих десятилетий он продвигался по карьерной лестнице и к 1935 году стал заместителем директора разведки в Министерстве авиации.

Именно в этот период, по его словам, с ним произошел удивительный эпизод. Во время полета над авиабазой RAF Drem в Шотландии Годдард должен был осмотреть аэродром, который на тот момент был выведен из эксплуатации. Полет проходил в сложных погодных условиях и летчик попал в сильную бурю.

Когда он вырвался из непогоды, якобы увидел совсем другую картину: вместо заброшенного поля перед ним была активная база Королевских ВВС с самолетами и персоналом. Больше всего Годдарда удивили детали, которые не соответствовали реалиям того времени.

По его словам, самолеты были окрашены в желтый цвет, хотя тогда обычно использовали серебристо-алюминиевые покрытия. Один из самолетов был монопланом, а персонал ходил в синих комбинезонах, в то время как в тот период авиационные работники обычно носили бежевую форму.

Позже именно такие элементы действительно появились в британской авиации. Поэтому историю Годдарда начали трактовать как возможное «видение будущего» — хотя скептики считают такие объяснения скорее легендой или совпадением.

После этого эпизода Годдард продолжил военную карьеру. В 1939 году он сопровождал Британский экспедиционный корпус во Франции, а затем стал старшим офицером штаба ВВС и участвовал в защите британских авиационных ресурсов во время Второй мировой войны.

С его именем связывают и еще одну необычную историю. По преданию, у другого офицера якобы было видение, в котором Годдард погибает в авиакатастрофе во время перелета в Токио. В этом видении самолет, на борту которого находились Годдард, двое мужчин и женщина, попадал в опасное обледенение и падал возле горной местности.

В тот же вечер Годдард действительно вылетел в Токио на самолете Douglas Dakota вместе с тремя пассажирами. Во время полета борт столкнулся с обледенением и был вынужден совершить аварийную посадку на каменистом побережье близ гор. Однако в отличие от видения все люди на борту выжили.

