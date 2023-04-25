Пилота "высосало" из окна самолета на высоте 5 км: его пытались удержать за ноги (фото)

В июне в 1990 году на рейсе British Airways из Бирмингема в Малагу произошел ужасный инцидент, когда два окна кабины разбились из-за того, что для крепления ветрового стекла использовались неправильные болты.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

На высоте более 5 км капитана Тима Ланкастера высосало из окна кабины, а бортпроводник смог держать его только за косточки, пока самолет благополучно не приземлился.

Член экипажа Найджел Огден находился в кабине и успел схватить капитана за ноги перед тем, как тот полностью скрылся.

Инцидент произошел на высоте 5 км / Фото: twitter.com/mrwtffacts

Он описал тело Тима как "согнутое вверх" и "согнутое пополам вокруг верхней части самолета", "в форме буквы U вокруг иллюминаторов".

Сила ослабила руки Найджела, и он стал обмораживаться. Полагая, что он вот-вот потеряет контроль над Тимом, второй бортпроводник Джон Хьюард прибыл на место происшествия и сумел ухватиться за ремень Тима.

Второй пилот Алистер Атчисон взял на себя управление самолетом и дал указание коллегам не отпускать Тима.

Бортпроводники держали пилота за ноги после того, как его высосало из окна кабины. / Фото: twitter.com/mrwtffacts

Алистер совершил аварийный спуск и сумел направить самолет на высоту, на которой экипаж и пассажиры могли дышать. Затем первый офицер приготовился к аварийной посадке, а его коллеги еще держались за капитана из окна.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту Саутгемптона, Тима доставили в больницу.

Он пережил это испытание, получив множество переломов и ушибов, а также сильное обморожение.

Тим Ланкастер получил множество переломов и сильное обморожение. / Фото: The Daily Mirror

Невероятно, но все пассажиры не пострадали.

Согласно отчету Управления по расследованию авиационных происшествий, за 27 часов до полета слесарь использовал неправильные болты для крепления ветрового стекла.

Весь экипаж вернулся к работе через несколько недель после инцидента, а Тим полетел всего через пять месяцев.

Найджел Леер размышлял: "У нас не было времени думать о происходящем, нам просто нужно было взяться за дело и разобраться с этим. Инстинкт и тренировки взяли верх".

Инцидент также вызвал изменения в авиационной отрасли: была усовершенствована конструкция кабины и материалы окон, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.

Напомним, в аэропорту Катманду во время взлета загорелся самолет. Пилоты самолета сразу объявили о чрезвычайной ситуации.

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