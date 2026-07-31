Пилота задержали после рейса, а теперь ему грозит смертная казнь: что нашли в его сумке

Самолет / © pexels.com

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В Индонезии задержан 39-летний пилот, в ручной клади которого обнаружили более 70 тысяч таблеток экстази. По данным следствия, мужчина не только перевозил наркотики, но сам находился под их влиянием во время международного рейса.

Об этом сообщает Daily Star.

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Пилота, которого в материалах дела называют только инициалами MSO, задержали в международном аэропорту Сукарно-Хатта в Джакарте по прибытии рейсом из Куала-Лумпура.

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По информации правоохранителей, номер рейса указывает, что он мог выполняться авиакомпанией Malaysia Airlines, однако официальное название перевозчика изначально не подтверждали.

В ходе проверки ручной клади таможенники обнаружили:

14 пакетов с более чем 70 тысячами таблеток экстази (MDMA);

около четырех граммов метамфетамина, который, по версии следствия, предназначался для личного употребления.

По предварительной информации, мужчина надеялся, что его вещи не будут проверяться на отдельном пункте контроля для членов экипажа. Однако представители таможенной службы заявили, что правила проверки одинаковы для всех.

После задержания правоохранители провели медицинское обследование.

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По словам сотрудника таможенной службы аэропорта Хэнгки Томуана Парлиндунгана Аритонанга, анализ мочи показал наличие сразу нескольких наркотических веществ.

«Результаты анализа мочи показали наличие метамфетамина, MDMA и кокаина. Так что во время полета он находился под влиянием наркотиков», — сообщил представитель таможни.

Он также подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает тот факт, что задержанный работал пилотом и незадолго до ареста выполнял международный рейс.

После инцидента Malaysia Airlines заявила, что будет сотрудничать со следствием. В компании отметили, что готовы предоставить правоохранительным органам всю необходимую помощь в соответствии с действующим законодательством.

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Индонезия имеет одно из самых строгих законодательств в мире по незаконному обороту наркотиков.

В случае доказательства вины пилоту может грозить смертная казнь. В то же время в стране уже несколько лет действует мораторий на исполнение смертных приговоров, а последняя казнь была проведена в 2016 году. Следствие по делу продолжается.

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