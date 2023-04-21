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Пилоту стало плохо во время полета: чем все закончилось

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
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Пилоту стало плохо во время полета: чем все закончилось

Пилоту британских авиалиний стало плохо во время полета / Фото: Associated Press

Самолет направлялся из Лондона в Агадир.

Пилоту британских авиалиний стало плохо прямо во время полета.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Переполненный самолет совершил вынужденную аварийную посадку. Второй пилот объявил красный уровень опасности.

EasyJet Airbus A320, который выходил из лондонского Гатвика и должен был приземлиться в марокканском Агадире в 9:25 утра, был вынужден сесть в городе Фаро в Португалии.

Сообщается, что второй пилот посадил самолет со 100 человек на борту. В португальском аэропорту первого пилота уже ждали медицинские службы.

"Была организована замена экипажа и тогда пассажиры продолжили свой путь в Агадир. Мы извиняемся за любые неудобства, возникшие в связи с изменением маршрута и связанной с этим задержкой. Безопасность и благополучие пассажиров и экипажа является нашим высоким приоритетом", – сообщили в авиакомпании.

Пока что неизвестно, какая именно болезнь привела к плохому самочувствию пилота и доставили ли его в больницу.

Напомним, ранее одна из самых ядовитых змей Южной Африки пробралась в самолет. Смертоносная кобра проскользнула под рубашку пилота во время полета.

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Дата публикации
Просмотры
696
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