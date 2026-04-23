Пилоты во время учений "нарисовали" в небе мужские половые органы

Самолет / © Associated Press

Реклама

Курсанты финских воздушных сил получили выговор за то, что во время учений по маневрированию «рисовали» пенисы в небе.

Об этом пишет финское издание Yle.

В Финляндии во время учений пилоты-курсанты «нарисовали» в небе изображения мужских половых органов. Командование ВВС этой страны предупредило о дисциплинарных мерах в отношении виновных курсантов Академии воздушных сил в Ювяскюля.

Реклама

«Воздушные силы требуют от военнослужащих соблюдения правил поведения и этикета, и в случае их нарушения будут приняты соответствующие меры», — заявил представитель финских воздушных сил в разговоре с информационным порталом Yle.

Он заверил, что самолет выполнял упражнения, предусмотренные заданием, и что полеты не представляли угрозы для воздушного движения.

Этот случай не является уникальным. В 2021 году два пилота Королевских ВВС Британии также «нарисовали» в небе пенис, который протянулся более чем на 60 км. Представители Королевских ВВС тогда заявили, что полученная форма была абсолютной случайностью.